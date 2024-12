Miles de funcionarios amenazan con una huelga si no se revierte su situación con Muface

Unos 35.000 funcionarios procedentes de todos los puntos de España se han manifestado este sábado en Madrid para exigir al Gobierno que se mantenga el sistema de mutualismo que ofrece Muface para las personas que tienen derecho a esta atención sanitaria. Si el Ejecutivo "no toma buena nota", el sindicato CSIF no descarta que se pueda producir una jornada de huelga en las administraciones.

Así lo ha manifestado el presidente del sindicato Miguel Borra en declaraciones a los medios durante la concentración que ha tenido lugar ante la Dirección General de Muface, servicio dependiente del Ministerio de Función Pública. Desde allí denunció que "el Gobierno y las aseguradoras están ejerciendo una presión sobre los funcionarios que no podemos consentir", puesto que "con la salud de millón y medio de personas no se juega".

Visiblemente molesto, Borra ha criticado que se están "denegando y retrasando" pruebas médicas. Una situación que ha hecho que CSIF haya dado cuenta de lo está sucediendo ante el Defensor del Pueblo, el Congreso de los Diputados e, incluso, la Comisión Europea. En esa línea, ha destacado que esta desprotección la están sufriendo "nuestros maestros, nuestros policías" o los trabajadores de los ministerios, y "no lo merecen".

Amenazas de huelga

Todo esto ha llevado al presidente sindical a calificar la situación de "terrible", por lo que ha advertido que no cejarán en el empeño de que se solucione. "Si el Gobierno no toma buena nota, no descartamos ninguna medida, incluyendo una huelga en las administraciones públicas", ha asegurado.

Además, explicó que su sindicato ya se ha reunido con las fuerzas que sustentan al Gobierno de coalición, de los cuales critica no les apoyen. De hecho, Sumar ya ha presentado una proposición no de ley (PNL) para que los funcionarios hasta ahora asistidos por Muface se traspasen al sistema de la Seguridad Social. Algo que no conciben los funcionarios, que alertan de un colapso en los servicios públicos.

De este modo, consideran que la respuesta debe ser que el Ejecutivo haga una licitación con una "cuantía suficiente" y que, mientras el contrato actual siga en vigor, deben mantener la calidad del servicio que prestan. En este sentido, Borra ha señalado que el Gobierno es responsable de exigir a las aseguradoras que sigan prestando la atención sanitaria adecuada.

Mientras tanto, el sindicato también ha denunciado que el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, sigue sin contestar a su petición de una reunión "urgente" para dar explicaciones. Algo que a ojos de Borra "incrementará la presión al Gobierno hasta que reaccione con la convocatoria de paros parciales y totales en la Administración".