¿Qué pasa con mi SEAT si Volkswagen cierra la marca? De los recambios del vehículo al contrato con el grupo

El contexto La información sobre el posible cierre de SEAT antes de 2030 ha puesto en alerta a todos los clientes. Te respondemos a todas las dudas sobre los servicios que deberán seguir disponibles para los vehículos.

El futuro de SEAT, la histórica marca de coches española, es incierto tras el anuncio del Plan de Futuro 2030 de Volkswagen, que incluye una significativa reestructuración y la posible eliminación de 50.000 puestos de trabajo. Según el medio 'WirtschaftsWoche', Volkswagen podría retirar SEAT del mercado a finales de 2029, aunque esto no ha sido confirmado. Este escenario plantea interrogantes sobre el servicio técnico y los recambios, que Volkswagen tendría que garantizar hasta 2039. Además, la desaparición de SEAT podría afectar el valor de reventa de sus vehículos, aunque los contratos de compra seguirían siendo válidos.

El futuro de SEAT, la histórica marca de coches española, está en el aire. Volkswagen, propietario de SEAT, ha publicado su Plan de Futuro 2030, que incluye una importante reestructuración del grupo con medidas como la eliminación de 50.000 puestos de trabajo.

A estos cambios se incluye la información del medio 'WirtschaftsWoche', que dijo que la compañía quiere retirar la marca del mercado como muy tarde a finales de 2029. De momento no se ha confirmado esta noticia. Sin embargo, plantea muchas dudas para los clientes de la marca.

¿Qué pasa con el servicio técnico?

Por ejemplo, ¿quién se hará cargo del servicio técnico si SEAT desaparece? Por ley, el productor tiene que garantizar a sus clientes el servicio técnico durante un mínimo de diez años desde que el vehículo deja de fabricarse.

"Como es un gran grupo que lleva también Volkswagen y Skoda, se tendrían que hacer cargo esas compañías de por lo menos darle una facilidad a los clientes", comenta a laSexta Nicolás Morenete, jefe del taller Top Recambios.

Los recambios

Lo mismo sucede con los recambios. Volkswagen estaría obligado a facilitar los repuestos a quienes los necesiten hasta 2039, si finalmente SEAT deja de fabricar dentro de tres años.

Una vez termina este periodo, David Aguilar, gerente de Talleres Aguilar, explica que "cuando no se puede conseguir el componente externo, por la calle, se busca un material de segundo uso que está en el desguace, o se reconstruye la pieza".

En España hay antecedentes de esto: marcas como Saab, Rover o Lancia cerraron y sus vehículos han seguido funcionando sin problema.

¿Perderá su valor?

En caso de querer vender el vehículo, sí que es posible tener más problemas. A ojos del mercado, mantener un coche de una marca desaparecida puede conllevar más dudas y complicaciones. Esto podría reducir su valor de reventa con mayor rapidez que el de una marca en activo.

Quienes no terminen de pagar sus vehículos antes de que desaparezca SEAT, deben saber que el contrato seguirá siendo totalmente válido y Volkswagen tendrá que cumplir con las condiciones pactadas con cada cliente.

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