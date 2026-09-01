Subidas de precios
Arranca una cuesta de septiembre de mucha pendiente con la inflación y los carburantes disparados
Los detalles La factura de la luz también ha subido un 18% este año y el euríbor también está en ascenso.
Resumen IA supervisado
El regreso de las vacaciones trae consigo la temida cuesta de septiembre, que este año se presenta especialmente empinada para los españoles debido a la inflación, el aumento de la luz, el euríbor y el encarecimiento de los carburantes. Desde principios de verano, los precios de los combustibles han subido entre un 20% y un 24%, lo que ha llevado al Gobierno a aumentar el descuento en el diésel a 20 céntimos por litro. La factura de la luz también ha aumentado casi un 18% en un año, impulsada por el incremento del precio del gas. Además, el euríbor, cerca del 3%, encarece hipotecas y préstamos. En resumen, septiembre comienza con desafíos económicos significativos.
* Resumen supervisado por periodistas.
Llega la vuelta de vacaciones y con ella la temida cuesta de septiembre. Una en la que este año los españoles nos enfrentamos a una con mucha pendiente ya que tenemos la inflación disparada, una subida de luz, el euríbor y las gasolinas también en ascenso.
Capítulo especial tienen los carburantes, que no dejan de encarecerse: desde principios de verano hasta ahora han subido entre un 20 y un 24%. Una subida, especialmente en el diésel, que lleva al Gobierno a aumentar su descuento a 20 céntimos por litro desde este martes. Aunque quienes sean de gasolina poco van a notar porque la bonificación se reduce a la mitad o incluso algo más ya que este combustible no ha subido tanto de precio.
La luz también aprieta. En casa y en negocios como aquellos que tienen varios aparatos electrónicos encendidos. Justo en un año, la factura se ha encarecido casi un 18%.
"Un fuerte incremento del gas que determina el precio de la electricidad. Hay que ver las tarifas y las letras pequeñas. Y que estas se adapten a las características de consumo de nuestra vivienda", explica sobre esa subida Enrique García, portavoz de la OCU.
Todo sube. Los carburantes, la luz, el gas y también el euríbor, que roza ya el 3%. ¿Y qué significa eso? Que hipotecas variables o préstamos se encarecen.
Toca hacer cuentas porque septiembre empieza cuesta arriba y nuestra cartera cuesta abajo.
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