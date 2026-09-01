Arranca una cuesta de septiembre de mucha pendiente con la inflación y los carburantes disparados

Los detalles La factura de la luz también ha subido un 18% este año y el euríbor también está en ascenso.

El regreso de las vacaciones trae consigo la temida cuesta de septiembre, que este año se presenta especialmente empinada para los españoles debido a la inflación, el aumento de la luz, el euríbor y el encarecimiento de los carburantes. Desde principios de verano, los precios de los combustibles han subido entre un 20% y un 24%, lo que ha llevado al Gobierno a aumentar el descuento en el diésel a 20 céntimos por litro. La factura de la luz también ha aumentado casi un 18% en un año, impulsada por el incremento del precio del gas. Además, el euríbor, cerca del 3%, encarece hipotecas y préstamos. En resumen, septiembre comienza con desafíos económicos significativos.

Llega la vuelta de vacaciones y con ella la temida cuesta de septiembre. Una en la que este año los españoles nos enfrentamos a una con mucha pendiente ya que tenemos la inflación disparada, una subida de luz, el euríbor y las gasolinas también en ascenso.

Capítulo especial tienen los carburantes, que no dejan de encarecerse: desde principios de verano hasta ahora han subido entre un 20 y un 24%. Una subida, especialmente en el diésel, que lleva al Gobierno a aumentar su descuento a 20 céntimos por litro desde este martes. Aunque quienes sean de gasolina poco van a notar porque la bonificación se reduce a la mitad o incluso algo más ya que este combustible no ha subido tanto de precio.

La luz también aprieta. En casa y en negocios como aquellos que tienen varios aparatos electrónicos encendidos. Justo en un año, la factura se ha encarecido casi un 18%.

"Un fuerte incremento del gas que determina el precio de la electricidad. Hay que ver las tarifas y las letras pequeñas. Y que estas se adapten a las características de consumo de nuestra vivienda", explica sobre esa subida Enrique García, portavoz de la OCU.

Todo sube. Los carburantes, la luz, el gas y también el euríbor, que roza ya el 3%. ¿Y qué significa eso? Que hipotecas variables o préstamos se encarecen.

Toca hacer cuentas porque septiembre empieza cuesta arriba y nuestra cartera cuesta abajo.

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