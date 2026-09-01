Ahora

Subidas de precios

Arranca una cuesta de septiembre de mucha pendiente con la inflación y los carburantes disparados

Los detalles La factura de la luz también ha subido un 18% este año y el euríbor también está en ascenso.

La subida de los carburantes este verano
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Llega la vuelta de vacaciones y con ella la temida cuesta de septiembre. Una en la que este año los españoles nos enfrentamos a una con mucha pendiente ya que tenemos la inflación disparada, una subida de luz, el euríbor y las gasolinas también en ascenso.

Capítulo especial tienen los carburantes, que no dejan de encarecerse: desde principios de verano hasta ahora han subido entre un 20 y un 24%. Una subida, especialmente en el diésel, que lleva al Gobierno a aumentar su descuento a 20 céntimos por litro desde este martes. Aunque quienes sean de gasolina poco van a notar porque la bonificación se reduce a la mitad o incluso algo más ya que este combustible no ha subido tanto de precio.

La luz también aprieta. En casa y en negocios como aquellos que tienen varios aparatos electrónicos encendidos. Justo en un año, la factura se ha encarecido casi un 18%.

"Un fuerte incremento del gas que determina el precio de la electricidad. Hay que ver las tarifas y las letras pequeñas. Y que estas se adapten a las características de consumo de nuestra vivienda", explica sobre esa subida Enrique García, portavoz de la OCU.

Todo sube. Los carburantes, la luz, el gas y también el euríbor, que roza ya el 3%. ¿Y qué significa eso? Que hipotecas variables o préstamos se encarecen.

Toca hacer cuentas porque septiembre empieza cuesta arriba y nuestra cartera cuesta abajo.

*Añade laSexta como tu medio de referencia en Google y no te pierdas toda la actualidad y el mejor contenido

Las 6 de laSexta

  1. Centenares de migrantes se agolpan a las puertas de Loma Colmenar a la espera de la ampliación de plazas prometidas por el Gobierno
  2. Dimite el secretario del Ejército de EEUU tras meses de tensiones con el secretario de Guerra
  3. Nuevos descuentos en los combustibles: la rebaja fiscal del diésel sube a 20 céntimos y el de la gasolina baja a 5
  4. Más Madrid lleva al Tribunal de Cuentas la compra del ático del Gobierno de Ayuso por posible "menoscabo" de dinero público
  5. Nepal y China cifran en 1.000 los muertos por la riada y buscan a más de 4.000 personas que aún no han sido localizadas
  6. Septiembre comienza con una subida de temperaturas que podría acabar en una nueva ola de calor este fin de semana