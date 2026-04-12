Los clientes de Alquiler Seguro denuncian la obligación de pagar un Servicio de Atención al Inquilino: "Si no aceptas, te quedas en la calle"

Sí, pero... La empresa asegura que dicho servicio, de 990 euros más IVA, "es un servicio voluntario" y ha anunciado que recurrirá la sanción de 3,6 millones que le ha impuesto el Ministerio de Consumo.

El Ministerio de Consumo ha impuesto una multa de 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por prácticas abusivas, lo que ha llevado al Sindicato de Inquilinas a considerar una huelga de pagos. La empresa ha recurrido la sanción, argumentando que el Servicio de Atención al Inquilino (SAI) es voluntario, aunque los inquilinos denuncian presiones para contratar servicios adicionales. Alquiler Seguro afirma que no obliga a contratar seguros de vida, pero Consumo sostiene que se han vulnerado derechos, apoyándose en sentencias que critican las cláusulas abusivas. Los sindicatos proponen una gestión pública del alquiler para evitar abusos y especulación.

El Ministerio de Consumo ha multado con 3,6 millones de euros a Alquiler Seguro por realizar prácticas abusivas. Y también lo es para el Sindicato de Inquilinas, que quiere convocar una huelga para dejar de pagarles. La empresa, que se ve contra las cuerdas, ha recurrido esa sanción.

"Si tú no aceptas pagar el SAI, que es el servicio de atención al inquilino que lleva Alquiler Seguro, sencillamente te quedas en la calle". Es la principal acusación contra Alquiler Seguro: obligar a los inquilinos a contratar servicios, quieran o no, para poder alquilar una vivienda.

"Tenía la capacidad de entregarles 10.000 euros de aval. Me dijeron 'eso no vale, tienes que contratar un seguro de vida", denuncia José Vigas, una de las personas que viven en una casa que gestiona Alquiler Seguro en Madrid. Él, junto con Rufina, paga 750 euros al mes por 25 metros cuadrados.

Ella lamenta que tiene que "tener que tener un ingreso liquido de 2500 euros para acceder a un alquiler de 750 o 700", lo que califica de "despropósito". "El SAI es un servicio voluntario. Pero esto no es una cuestión debatible", aclara Carlos Sánchez Nieto, responsable de la área jurídica de Alquiler Seguros.

En su web, Alquiler Seguro explica que para alquilar cona casa con ellos se debe disponer de un mes de fianza, otro como depósito, el mes corriente y el gasto del Servicio de Atención al Inquilino, valorado en 990 euros IVA aparte. Eso sí, insisten en que no hay obligación de pagarlo: "Lo que hace Alquiler Seguro es una recomendación. Nosotros no obligamos a contratar un seguro de vida".

Pero el Ministerio de Consumo no lo entiende así. Considera que se han vulnerado los derechos de los inquilinos y por eso les multa. La empresa recurrirá la decisión y va más allá en sus acusaciones: "Si a alguien se ha vulnerado derechos fundamentales es a nosotros".

Cuatro sentencias, dicen, les avalan. Consumo se agarra a una quinta. Porque esa si entra a valorar lo abusivo de las cláusulas y la situación del mercado destacando que "las alternativas del usuario para negociar realmente el contrato de arrendamiento son pocas o nulas".

Los sindicatos de inquilinas van más allá: quieren huelga de alquileres contra la empresa. Pero, ¿qué pasaría si la función de Alquiler Seguro se cubriese desde lo público? "Buscaría es garantizar precios asequibles. Se les puede dar más seguridad a los caseros también, por supuesto que se les puede dar más seguridad, pero tienen que cumplir", explica Javier Gil, autor de 'Generación Inquilina' e investigador del CSIC.

Huyendo de la especulación, dicen, para frenar un mercado al alza y evitar los abusos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.