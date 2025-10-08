Ryanair recorta 1,2 millones de asientos para el verano de 2026 y abandona el aeropuerto de Asturias

El dato Este nuevo recorte de plazas se suma al de 800.000 asientos que tuvo lugar el verano pasado y al millón que quitó para la temporada de invierno, lo que supone la eliminación de tres millones de asientos entre 2025 y 2026.

Ryanair ha recortado 1,2 millones de asientos ofertados en los aeropuertos regionales de España en protesta por las "altas tasas" que Aena mantiene en estas instalaciones, lo que supondrá la supresión total de los vuelos con origen o destino en el aeropuerto de Asturias.

Estas 1,2 millones de plazas se suman a las 800.000 que ya eliminó el verano pasado en estos aeropuertos y al millón que quitó para esta temporada de invierno, alcanzando la disolución de 3 millones de asientos en aeropuertos regionales entre 2025 y 2026.

No obstante, la compañía aumentará los asientos ofertados en 600.000 en el resto de grandes aeropuertos del país, tales como Madrid, Barcelona, Palma o Málaga.

El consejero delegado del grupo Ryanair, Michael O'Leary, ha indicado en rueda de prensa que la compañía sigue apostando por crecer en España pero no en los aeropuertos regionales debido las políticas económicas del Gobierno y de Aena en estas infraestructuras

