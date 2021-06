Renfe abre una convocatoria de empleo público para contratar a 305 operadores comerciales. Los aspirantes podrán presentarse a la convocatoria hasta el 25 de junio.

De estas 305 plazas, 17 están reservadas a personas con discapacidad. Por geografía, Renfe ha destinado 55 plazas para Cataluña, cuatro de ellas para personas con discapacidad. Las 250 restantes no tienen lugar fijo y se distribuirán por toda España –siendo de estas, 13 para personas con discapacidad.

Para participar en esta convocatoria, se exigen varios requisitos:

- Ser español, cónyuge de español o encontrarse en situación de legalidad.

- Tener la edad legal exigida para trabajar

- Contar con título de Bachillerato o equivalente.

- No estar separado del servicio o declarado "no apto" para el desempeño de funciones del puesto ofertado; o no hallarse inhabilitado para el desempeño de funciones públicas por sentencia firme.

Así, el grupo valorará la experiencia previa en Renfe, así como el conocimiento en idiomas como inglés, francés y alemán. También se pedirá predisposición para trabajar en turnos y con movilidad geográfica.

Los puestos de trabajo tendrán como referencia las condiciones laborales y retributivas establecidas en el Convenio Colectivo del Grupo Renfe.