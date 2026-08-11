Sin trabajadores en el gremio de la construcción: la falta de relevo generacional hace casi imposible encontrar fontaneros, electricistas y carpinteros

Hay más de 95.000 vacantes en los gremios relacionados con la construcción en España.

Los detalles Actualmente hay más de 95.000 vacantes, lo que impacta en la disponibilidad y el precio de los servicios.

La escasez de profesionales en oficios como fontaneros, electricistas y carpinteros está generando un déficit de casi 100.000 vacantes en España, afectando tanto a la construcción como a los hogares. La falta de relevo generacional es una de las principales causas de esta situación, lo que complica encontrar mano de obra y encarece los servicios. Ismael Pombo, contratista en Galireformas S.L., destaca la falta de trabajadores en diversos gremios. La solución, según la patronal, radica en fomentar la Formación Profesional y atraer a los jóvenes a estos oficios, garantizando así un futuro con empleo seguro.

Escasean los fontaneros, los electricistas, los carpinteros.... Hay trabajo para ellos, pero no trabajadores que lo realicen. Hay casi 100.000 vacantes en estos gremios y la falta de relevo generacional es uno de los motivos de esta sequía.

Las obras de una vivienda en Galicia se han tenido que retrasar un mes por la falta de profesionales de varios gremios. "Es todo un ciclo: no hay mano de obra de nada, ni fontaneros, ni electricistas, ni encofradores, ni pladuristas. No hay de nada", ha explicado Ismael Pombo, contratista y fontanero en Galireformas S.L.

Actualmente hay más de 95.000 vacantes en los gremios relacionados con la construcción en España, especialmente faltan electricistas, fontaneros y carpinteros.

Lo mismo ocurre en los hogares. Llamar a un fontanero y que acuda enseguida es hoy una misión casi imposible. Encontrarlos es cada vez más complicado. En España faltan unos 25.000. No hay relevo generacional, lo que impacta en la disponibilidad y el precio de los servicios.

Y quien dice fontanero, dice electricista. También escasean. Marc Salinas es un ejemplo claro de lo que el sector necesita: nuevos profesionales con vocación. "No tuve mucha duda, siempre me dijeron que no me iba a faltar trabajo", ha afirmado este electricista en Taller Sarriá.

Los carpinteros también están muy demandados. "Hay mucho trabajo para todo el mundo, pero no están capacitados como los de antes. Falta formación... a la gente joven", ha asegurado el carpintero Alexander Miranda.

Según la patronal, la solución de la falta de profesionales pasa por impulsar la Formación Profesional y acercar estos gremios a los más jóvenes. "Siempre me lo dicen, que soy de los pocos de mi generación que me ven trabajando de lo mío. Imagínate, el ayudante mío tiene mas años que yo", ha señalado Salinas.

Ese es el gran reto de unas profesiones que siguen teniendo el empleo prácticamente asegurado.

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