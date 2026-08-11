Los vecinos exigen que la fábrica china de coches se quede en Ferrol y restan credibilidad a la amenaza de espionaje: "Nos hace falta"

El contexto La instalación de una planta automovilística de SAIC, matriz de la marca de coches MG a tan solo cinco kilómetros de las instalaciones militares de la Armada ha despertado las sospechas del Ministerio de Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

Ferrol se encuentra en el centro de la controversia debido a la instalación de una planta automovilística de SAIC, matriz de MG, a solo cinco kilómetros de instalaciones militares de la Armada. Esto ha despertado sospechas en el Ministerio de Defensa y el CNI sobre posibles amenazas a la seguridad estatal. Sin embargo, los residentes de Ferrol temen que estos recelos puedan hacer que SAIC retire su proyecto, lo que sería un golpe económico. La ciudad, golpeada por crisis anteriores en el sector naval y el cierre de la central de As Pontes, ve en la planta china una oportunidad vital, con una inversión de 200 millones de euros y 1.000 empleos directos. Comerciantes y sindicatos piden no cuestionar el proyecto, considerando infundadas las preocupaciones de espionaje.

Ferrol está en el foco de la polémica después de que la instalación de una planta automovilística de SAIC, matriz de la marca de coches MG, se instale a tan solo cinco kilómetros de las instalaciones militares de la Armada. Esta situación ha despertado las sospechas del Ministerio de Defensa y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que han investigado si la presencia de una compañía China tan cerca de infraestructura crítica puede suponer una amenaza para la seguridad del Estado.

Sin embargo, los vecinos de Ferrol quieren evitar a toda costa que estos temores hagan que SAIC acabe retirando su proyecto en la localidad, lo cual supondría un auténtico mazazo a nivel económico.

Ferrol ya vivió una gran crisis a finales del siglo XX debido a la reestructuración del sector naval y la decadencia de Navantia, provocando la pérdida de miles de empleos. La situación se repitió poco después con el cierre de la central de carbón de As Pontes, que mandó al paro a más de 1.500 vecinos.

Por eso, en una ciudad donde el paro está muy por encima de la media de Galicia, ahora se recibe con los brazos abiertos la planta china de coches eléctricos. "Cuanto más trabajo se cree, mejor, nos hace falta", relata un vecino ferrolano.

En consecuencia, creen que el temor a un espionaje militar por parte de China está completamente infundado. "No creo que sea un problema, me parece todo un cuento chino", asegura otro vecino.

La planta supone una inversión de 200 millones de euros y la creación de 1.000 nuevos puestos de trabajo directos que podrían, a su vez, generar varios miles de empleos indirectos. Por eso, los comercios locales piden que no se ponga en cuestión el proyecto de SAIC mientras los sindicatos denuncian que la "descoordinación" en el seno del propio Gobierno puede poner en peligro un proyecto vital para Galicia.

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