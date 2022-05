El fundador de Microsoft, Bill Gates, ha sido siempre un visionario y un adelantado a su tiempo. Si bien desde hace un tiempo su variante empresarial ha cedido peso a favor de la filantropía, sigue siendo una de las mentes más preclaras sobre economía y negocios de nuestro tiempo.

Tanto es así que unas declaraciones en una entrevista el pasado año se han convertido en toda una predicción cumplida sobre el devenir del mercado de las criptodivisas como el bitcoin, que se ha desplomado en las últimas semanas.

En Bloomberg Technology advirtió ya en febrero de 2021 que la alta volatilidad del mercado de las criptomonedas no solo podía aportar un gran beneficio, sino una gran pérdida al mismo tiempo y que podía verse afectado por factores tan cotidianos como un tuit del creador de Tesla, Elon Musk, uno de los grandes defensores de las cripto.

"Elon tiene toneladas de dinero y es muy sofisticado, así que no me preocupa que su criptomoneda suba o baje de manera aleatoria", aseveró Gates en la citada entrevista. "Me preocupan las personas que se dejan llevar y a las que no les sobra tanto el dinero, así que no soy optimista con los Bitcoins", sentenció para añadir después una advertencia: "Si tienes menos dinero que Elon, deberías tener cuidado".

Un tema, dos discursos muy diferentes

La fiebre por las criptomonedas está muy unida a los jóvenes y también a sus referentes, como youtubers e influencers. Dos de esos referentes para gran parte de la juventud española son Ibai Llanos y Wall Street Wolverine y ambos tienen visiones muy distintas sobre esas monedas virtuales: mientras el primero, con 10 millones de seguidores en Twitch, llama a la precaución y asegura no invertir en criptomonedas ni NFT, el segundo, con 434.000 seguidores en YouTube, llama a 'holdear', es decir, a mantener la inversión y no vender aunque caiga su valor.