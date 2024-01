Auxiliadora ha ido este lunes a recoger su baja a un centro de salud de Sevilla. Ella no ha tenido problema, pero son muchos los que sufren las consecuencias del atasco de la Atención Primaria. Este es uno de los motivos fundamentales por los que han aumentado las bajas por enfermedad.

Desde la pandemia, el porcentaje de trabajadores de baja no ha caído del 4%. Según Antonio Macías, representante sanitario de UGT, los pacientes no consiguen contactar a tiempo con sus médicos de familia y eso hace que las bajas se alarguen en el tiempo y que los enfermos no consigan el alta. Coincide en este diagnóstico de la situación Raymond Torres, director de coyuntura económica de FUNCAS.

Pero hay más motivos: los trabajadores transmiten una sensación de seguridad laboral, que viene dada por los mejores datos de empleo. Según cuenta Andrés Ruiz, director provincial de la Mutua Fraternidad Muprespa, las bajas aumentan en época de bonanza. Los trabajadores creen que la estabilidad de su trabajo les puede permitir cambiar de empleo con facilidad.

Existe otro motivo y es que los trabajadores sénior han aumentado en los últimos años. Los mayores de 55 años han pasado de representar el 9% hace una década a casi el 12% en la actualidad, según el INE .

Por otro lado, las bajas son una queja recurrente de los empresarios. Este mismo lunes, Antonio Garamendi volvía a cuestionar el absentismo laboral y respondía a los que les acusan de no subir el sueldo diciendo que él jamás llamará "rácanos a los empresarios ni zánganos a los trabajadores".