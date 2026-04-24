El "pistacho ibérico" vive su mejor momento con Irán fuera de juego por la guerra y el cierre de Ormuz

Sí, pero Al tiempo que los cosechadores de este fruto seco celebran que "siempre es positivo que el precio en origen al cosechero suba", también admiten que "tampoco sería muy bueno si sube muchísimo".

Jordi Hereu contra Jordi Hereu. ¿Qué ha pasado en el estrecho de Ormuz para que el ministro de Industria haya pasado en tan pocos días de "todo está bajo control" a "hay que ponerse en el peor escenario"? La pregunta es necesaria, puesto que el impacto de la guerra afecta a la energía, es decir, a nuestras vidas. Entre estas, las de los cultivadores de pistacho, cuyos precios están al alza.

José Antonio Ibáñez empezó a cultivar pistacho en Alcalá la Real (Jaén) de casualidad: "Vi que aquí por la zona había algunas parcelas que estaban en producción, que les iba bien", asegura ante las cámaras de laSexta el ingeniero agrónomo. De hecho, ahora les va mejor porque, según reconoce, está empezando a notar una ligera subida en el precio de este fruto seco. Si bien subraya que "siempre es positivo que el precio en origen al cosechero suba", también admite que "tampoco sería muy bueno si sube muchísimo".

Con el cierre del estrecho de Ormuz y la guerra, Irán ha dejado de exportar 200.000 toneladas de pistacho anuales, justo en pleno boom de la demanda por este producto. Y es que "en los últimos cuatro o cinco años, el consumo se ha disparado" entre un "12 y 14% anual", tal y como explica el fundador y director general del grupo Iberopistacho, Juan Gallego. En este sentido, apunta a "un detonante" que "ha sido el chocolate de Dubái".

Precisamente la empresa de Juan ha notado este aumento, como también el interés de otros países por el pistacho español, ahora que Irán no está en el terreno de juego: "China es un ejemplo que antes no se daba. También en Oriente Medio, hay países como Jordania que nos están pidiendo oferta de pistacho", asegura Gallego.

Un pequeño fruto seco que supera en el mercado los cuatro dólares y medio la libra, lo que vendría siendo aproximadamente el medio kilo. Solo hay que imaginarse lo que costarán los 16.000 kilos de pistachos que procesan cada día. Si bien en España Iberopistacho vende "aproximadamente el 15%", el resto de la producción se va al extranjero. Allí, procesan automáticamente el pistacho a partir de fotografías, tal y como se puede observar en las imágenes sobre estas líneas.

Más demanda, mejor precio y un campo y clima idóneos para este cultivo. Porque "España, sobre todo la zona centro, cuenta con las características climáticas adecuadas (...) para que el cultivo pistachero pueda desarrollarse", explica Mario González, director técnico de PistachoPro.

De hecho, podríamos decir que es el mejor momento para este oro verde español o, como a González le gusta llamarlo, "el pistacho ibérico". Un producto con un sabor mucho más intenso que cualquier otro y al que todavía le queda mucho potencial y crecimiento en nuestro país.

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