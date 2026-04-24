Chorreo de despidos en las tecnológicas por el gasto en inteligencia artificial: más de 50.000 en los últimos meses

Los detalles Meta, que es la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, ha anunciado que va a despedir a más de 8.000 personas, lo que supone el 10% de su plantilla.

Meta, la matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, despedirá al 10% de su plantilla, afectando a unos 8.000 empleados, el 20 de mayo. La jefa de personal, Janelle Gale, confirmó la medida tras una filtración, señalando que también se cerrarán 6.000 vacantes no cubiertas. Estos despidos buscan gestionar la empresa de manera más eficiente y compensar las inversiones en inteligencia artificial (IA). Los empleados afectados en EE.UU. recibirán una indemnización básica de 16 semanas de salario, más dos semanas adicionales por cada año en la empresa. Meta está en una etapa de fuerte inversión en IA, al igual que otras tecnológicas como Microsoft, que también ha anunciado recortes.

La tecnológica estadounidense Meta, matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, llevará a cabo una nueva ronda de despidos que afectará aproximadamente al 10% de su plantilla -unos 8.000 empleados- el próximo 20 de mayo, según un memorando interno filtrado por 'Bloomberg'.

En el comunicado dirigido a los empleados, la jefa de personal de la compañía, Janelle Gale, ha confirmado que la medida supondrá también el cierre de unas 6.000 vacantes que no habían sido cubiertas.

En este sentido, Gale ha explicado que, aunque la intención inicial era concretar más detalles antes de realizar un anuncio oficial, la filtración por medios especializados de la noticia ha obligado a la dirección a confirmar la decisión para reducir la incertidumbre. "Sé que esta es una noticia desagradable y que confirmarla genera inquietud en todos, pero creemos que es la mejor opción dadas las circunstancias", ha defendido Gale en su texto.

Así, la jefa de personal ha señalado que estos despidos forman parte del "esfuerzo continuo por gestionar la empresa de manera más eficiente, y para compensar las demás inversiones" que están realizando.

La empresa liderada por Mark Zuckerberg está en una etapa de una fuerte inversión en inteligencia artificial (IA) y reajuste de costes operativos, por lo que los recortes se producen para compensar la enorme inversión que está haciendo en IA. De esta forma, la compañía ha detallado que los empleados afectados en Estados Unidos recibirán una indemnización básica de 16 semanas de salario, a las que se sumarán dos semanas adicionales por cada año de antigüedad en la empresa.

El proceso de salida se formalizará el 20 de mayo, fecha en la que los empleados afectados recibirán una notificación en sus correos corporativos y personales.

Meta ya había proyectado inversiones de capital récord para este año y, en los últimos meses, ha anunciado varios acuerdos multimillonarios con socios de IA. Además, ha alentado a los empleados a utilizar agentes de IA internamente para ayudar con la programación y otras tareas.

Sin embargo, Meta no es la única empresa que recorta personal, ya que en las últimas horas Microsoft también ha anunciado jubilaciones anticipadas voluntarias que afectarían a 8.500 personas.

Y no acaban ahí las reestructuraciones en las tecnológicas como consecuencia del gasto en inteligencia artificial, porque en los últimos meses se han sumado todas estas tecnológicas. En total, se han llevado a cabo de más de 50.000 despidos.

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