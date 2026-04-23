Mónaco contra el blanqueo: exige demostrar el origen del dinero antes de comprar una vivienda

Los detalles Una de las nuevas normas exige a las empresas a averiguar de dónde viene el dinero de sus clientes y, si hay alguna irregularidad, alertar a las autoridades.

Mónaco, uno de los países más pequeños del mundo, ha ampliado su territorio un 3% al construir sobre el mar la urbanización de lujo Mareterra. Con una inversión de 2.000 millones de euros, el precio del metro cuadrado alcanza los 100.000 euros, superando la media local. A pesar de los altos precios, las viviendas se vendieron incluso antes de su inauguración en 2024. La venta más destacada fue de 471 millones de euros al multimillonario ucraniano Rinat Akhmetov. No obstante, Mónaco ha endurecido las regulaciones para evitar el blanqueo de capitales, exigiendo a las empresas verificar el origen del dinero de sus clientes, lo que ha reducido el atractivo para algunos inversores.

Mónacoes uno de los países más pequeños del mundo, pero está poblado hasta el último rincón. Se estaban quedando sin tierra para construir, pero donde hay dinero, hay soluciones. Una de ellas fue construir encima del mar. Esto es lo que hicieron con la urbanización de lujo Mareterra, que posee una superficie de seis hectáreas y se ha convertido en una de las direcciones más caras y exclusivas del planeta.

Así consiguieron aumentar el territorio de Mónaco un 3%. La inversión ascendió hasta los 2.000 millones de euros y el precio del metro cuadrado ronda los 100.000 euros, superando con creces la media general de Mónaco, que se mueve por los 52.000 euros. Aun así, consiguieron vender viviendas incluso antes de inaugurarlas en 2024.

La venta más reciente supera todos los récords: 471 millones de euros. Esta es la cantidad que ha pagado el multimillonario Rinat Akhmetov, el hombre más rico de Ucrania, quien ha comprado la casa más cara de la historia con unos 2.500 metros cuadrados, 21 habitaciones y ocho plazas de aparcamiento.

Una absoluta locura. Pero en Mónaco ya no llega con ser rico: hay que demostrar de dónde viene ese dinero, sobre todo desde que entraron en la lista gris de blanqueo de capital en 2024. Las cuatro áreas más vulnerables para el blanqueo son: la náutica, los agentes deportivos, bancos privados y el corazón de la economía monegasca, el sector inmobiliario.

Ante esto, el Principado de Mónaco ha tomado medidas drásticas. Una de las nuevas normas exige a las empresas a averiguar de dónde viene el dinero de sus clientes y, si hay alguna irregularidad, alertar a las autoridades. Estas medidas hacen que disminuya el atractivo de Mónaco para muchos de los ultra ricos que pueden permitirse los precios exorbitantes de Mareterra, ya que ahora tienen que pasar por un proceso de selección muy estricto. Entre otros, tienen que mostrar su documentación financiera muy detalladamente, momento en el que abandona más de un inversor interesado.

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