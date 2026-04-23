Meta vuelve a hacer recortes: despedirá al 10% de su plantilla, cerca de 8.000 empleados

¿Qué ha dicho? "Sé que esta es una noticia desagradable y que confirmarla genera inquietud en todos, pero creemos que es la mejor opción dadas las circunstancias", asegura la jefa de personal de la compañía, Janelle Gale, en un comunicado a los empleados que ha sido filtrado.

Meta, la empresa matriz de Facebook, Instagram y WhatsApp, despedirá al 10% de su plantilla, afectando a unos 8.000 empleados el 20 de mayo. Esta decisión, filtrada por 'Bloomberg', también implica el cierre de 6.000 vacantes no cubiertas. Janelle Gale, jefa de personal, explicó que los despidos buscan gestionar la empresa más eficientemente y compensar inversiones en inteligencia artificial. Los empleados en EE.UU. recibirán una indemnización de 16 semanas de salario, más dos semanas por cada año trabajado. Meta, con casi 79.000 empleados a principios de año, presentará sus resultados trimestrales la próxima semana.

La tecnológica estadounidense Meta, empresa matriz de grandes redes sociales como Facebook, Instagramy WhatsApp, llevará a cabo una nueva ronda de despidos que afectará aproximadamente al 10% de su plantilla. Para el próximo día 20 de mayo, cerca de 8.000 empleados se quedarán sin trabajo, según consta en un memorando interno, que ha sido filtrado este jueves por 'Bloomberg'.

Y es que, Meta redactó un comunicado con el objetivo de explicar sus planes de recortes a los empleados. No esperaban que se hiciera público, pero se ha filtrado que la jefa de personal de la compañía, Janelle Gale, confirmó que la medida supondrá también el cierre de unas 6.000 vacantes que no habían sido cubiertas.

Gale explicó que, aunque la intención inicial era concretar más detalles antes de realizar un anuncio oficial, la publicación por medios especializados de la noticia obligó a la dirección a confirmar la decisión para reducir la incertidumbre. "Sé que esta es una noticia desagradable y que confirmarla genera inquietud en todos, pero creemos que es la mejor opción dadas las circunstancias", anota en su texto Gale.

La jefa de personal argumentó que estos despidos forman parte del "esfuerzo continuo por gestionar la empresa de manera más eficiente y para compensar las demás inversiones que estamos realizando". La empresa liderada por Mark Zuckerberg está en una etapa de una fuerte inversión en inteligencia artificial (IA) y reajuste de costes operativos.

La compañía detalló que los empleados afectados en Estados Unidos recibirán una indemnización básica de 16 semanas de salario, a las que se sumarán dos semanas adicionales por cada año de antigüedad en la empresa. El proceso de salida se formalizará el 20 de mayo, fecha en la que los empleados afectados recibirán una notificación en sus correos corporativos y personales.

Meta ya había proyectado inversiones de capital récord para este año y, en los últimos meses, ha anunciado varios acuerdos multimillonarios con socios de IA. Además, ha alentado a los empleados a utilizar agentes de IA internamente para ayudar con la programación y otras tareas.

Meta contaba con casi 79.000 trabajadores a principios de año. La empresa tiene previsto presentar sus resultados del primer trimestre la próxima semana.

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