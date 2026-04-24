El secretario de Guerra de EEUU advierte a Europa: "Necesitan Ormuz mucho más que nosotros; deberían hablar menos y subirse a un barco"

¿Qué ha dicho? Pete Hegseth ha afirmado en una rueda de prensa en el Pentágono que no cuentan con Europa, pero que agradecerían un esfuerzo "serio" por su parte para hacer algo con respecto al estrecho.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha instado a Europa a ser socios "capaces" y "leales" en la guerra contra Irán, destacando que la apertura del estrecho de Ormuz es más crucial para los aliados que para EE.UU. Hegseth ha criticado a Europa por su falta de acción y ha pedido un "esfuerzo europeo serio". Durante una rueda de prensa sobre la operación Furia Épica, ha afirmado que el bloqueo estadounidense está creciendo globalmente, con 34 buques iraníes desviados desde abril. Además, ha anunciado el despliegue de un segundo portaaviones para reforzar el bloqueo. Las declaraciones de Hegseth coinciden con un correo interno del Pentágono que sugiere posibles sanciones a aliados de la OTAN que no apoyan a EE.UU., incluyendo la suspensión de España de la alianza.

El secretario de Guerra de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha advertido este viernes a Europa que Washington merece socios "capaces" y "leales" que apoyen en la guerra contra Irán y ha afirmado que la apertura del estrecho de Ormuz es algo que interesa más a los aliados que al país norteamericano.

"No contamos con Europa, pero ellos necesitan el estrecho de Ormuz mucho más que nosotros. Tal vez deberían empezar a hablar menos, a celebrar menos conferencias ostentosas en Europa y, en su lugar, subirse a un barco. Esta es, en gran medida, una lucha más suya que nuestra", ha declarado Hegseth durante una rueda de prensa en el Pentágono, al tiempo que ha manifestado que desde EEUU agradecerían "un esfuerzo europeo serio" para hacer algo respecto a Ormuz.

En la novena declaración del secretario de Defensa de EEUU ante los medios para ofrecer información sobre la operación Furia Épica, Hegseth ha asegurado que el bloqueo de EEUU "está creciendo y tomando alcance global", al tiempo que ha subrayado que hasta 34 buques provenientes de los puertos iraníes se han tenido que dar la vuelta desde el inicio del bloqueo de Trump el pasado 8 de abril.

En este sentido, el portavoz de Guerra ha manifestado que "nadie navega desde el estrecho de Ormuz a ninguna parte del mundo sin el permiso de la Armada estadounidense", tras lo que ha expresado que los iraníes "no controlan nada", sino que "solo actúan como piratas, como terroristas". "Han matado en protestas en sus propias calles a 45.000 personas", ha señalado.

Así, Pete Hegseth ha apuntado que no van a actuar "con ansiedad por conseguir un trato", ya que, ha dicho, tienen "todo el tiempo del mundo". "El bloqueo durará tanto como sea necesario", ha alertado, para después añadir que "solo el presidente Trump dirá cuánto dura". En este punto, el secretario de Guerra de EEUU ha anunciado que un segundo portaaviones se unirá pronto al bloqueo, lo que reforzará el bloqueo sobre los puertos iraníes.

Estas palabras de Hegseth han llegado horas después de que saliera a la luz un correo electrónico interno del Pentágono que recogía las opciones de Estados Unidos para castigar a los aliados de la OTAN que, a su juicio, no apoyaron las operaciones estadounidenses en la guerra con Irán, y que incluyen la suspensión de España de la alianza y la revisión de la postura estadounidense sobre la reclamación británica de las Islas Malvinas.

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