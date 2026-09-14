El catedrático Santiago Carbó explica la gran subida del petróleo: "Está generando muchas dudas y nervios en los mercados globales"

Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF Universidad (Madrid), explica en Al Rojo Vivo las consecuencias de la subida del precio del petróleo, que ya supera los 100 dólares.

El avance hutí en Yemen eleva la tensión en Oriente Medio y ya miran hacia Arabia Saudí. Los hutíes están realizando un rápido avance hacia el sur a lo largo de la costa occidental de Yemen y en apenas unas horas, se han hecho con el acceso al Mar Rojo tomando la ciudad portuaria de Mocha y la isla de Perim, en Bab al-Mandab.

En este contexto, el petróleo escala hasta los 107 dólares y según explica Santiago Carbó, catedrático de Economía de CUNEF Universidad (Madrid), "el problema es que esto ya lleva varias semanas así y si se mantiene es el gran problema para la inflación".

Esto es, según explica el economista, "el mantenimiento por encima de los 100 dólares va a generar los problemas que ya estamos empezando a ver: una inflación mucho más persistente, los bancos están reaccionando, los mercados nerviosos porque lo combinan con otras noticias como lo que está pasando con la IA o el consumo, etc".

Es cierto que, aclara, "no todo el petróleo sale de ahí, pero sí una buena parte" y, sobre todo, afecta más a otros países, "pero al final la demanda es global y está generando muchísimas dudas y muchísimos nervios en los mercados", afirma Carbó.

En el vídeo podemos ver al completo y con detalle su intervención en Al Rojo Vivo, donde analiza también el impacto en las Bolsas.

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