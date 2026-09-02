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Trump propone llamar "estrecho de Trump" a Ormuz: "Será más sexy que nunca"

Los detalles El presidente estadounidense ha alegado que Washington tiene, de facto, el control militar del paso y, por ello, ha propuesto replicar lo que ya hizo con el lago Ontario, cuando ordenó cambiar su nombre en plena disputa comercial con Canadá.

El presidente Donald Trump responde a las preguntas de los periodistas El presidente Donald Trump responde a las preguntas de los periodistasAgencia AP
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Nueva ocurrencia de Donald Trump. El presidente estadounidense ha sugerido este miércoles la idea de poner su nombre al estrecho de Ormuz, área de disputa con Irán desde el inicio de las hostilidades con el país de los ayatolás hace ya seis meses. El inquilino de la Casa Blanca ha incidido en que Washington tiene, de facto, el control militar del paso y, por ello, ha propuesto replicar lo que ya hizo con el lago Ontario, cuando ordenó cambiar su nombre en plena disputa comercial con Canadá.

"Ahora que está bajo control de Estados Unidos, ¿deberíamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por el de estrecho de Trump?", ha deslizado el líder republicano a través de una publicación en la red social Truth Social. "Será más sexy que nunca", ha añadido respecto a ese hipotético cambio de denominación.

Este mensaje llega una semana después de otra publicación en la que identificaba este enclave como "nuevo" territorio estadounidense y anunciase su intención de añadirlo a las naciones y demarcaciones controladas por Washington.

El mandatario ya anunció el pasado agosto que fuerzas estadounidenses habían desminado el paso marítimo, algo que Irán ha negado, insistiendo en que no permitirá cruzar el paso sin su permiso, después de haber interrumpido el tránsito como represalia por los ataques en su contra.

La publicación de Trump coincide además con nuevas operaciones militares de Estados Unidos, que atacó este martes objetivos iraníes por segunda vez en 48 horas para contrarrestar los "intentos de agresión" de Teherán "contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz" y las fuerzas estadounidenses en la región.

Irán respondió con ataques contra instalaciones militares de EEUU en Jordania, Baréin, Kuwait e Irak, en el primer intercambio de hostilidades militares en un mes mientras las negociaciones de paz continúan estancadas.

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