Trump propone llamar "estrecho de Trump" a Ormuz: "Será más sexy que nunca"

Los detalles El presidente estadounidense ha alegado que Washington tiene, de facto, el control militar del paso y, por ello, ha propuesto replicar lo que ya hizo con el lago Ontario, cuando ordenó cambiar su nombre en plena disputa comercial con Canadá.

Donald Trump ha sugerido renombrar el estrecho de Ormuz como "estrecho de Trump", argumentando que Estados Unidos tiene el control militar de la zona. Esta propuesta sigue su tendencia de cambiar nombres de lugares estratégicos, como hizo con el lago Ontario durante una disputa con Canadá. La propuesta llega tras declarar el estrecho como "nuevo" territorio estadounidense, a pesar de las negaciones de Irán, que insiste en controlar el paso. La publicación coincide con recientes operaciones militares de EE.UU. contra Irán, que ha respondido atacando instalaciones estadounidenses en la región, mientras las negociaciones de paz siguen estancadas.

Nueva ocurrencia de Donald Trump. El presidente estadounidense ha sugerido este miércoles la idea de poner su nombre al estrecho de Ormuz, área de disputa con Irán desde el inicio de las hostilidades con el país de los ayatolás hace ya seis meses. El inquilino de la Casa Blanca ha incidido en que Washington tiene, de facto, el control militar del paso y, por ello, ha propuesto replicar lo que ya hizo con el lago Ontario, cuando ordenó cambiar su nombre en plena disputa comercial con Canadá.

"Ahora que está bajo control de Estados Unidos, ¿deberíamos cambiar el nombre del estrecho de Ormuz por el de estrecho de Trump?", ha deslizado el líder republicano a través de una publicación en la red social Truth Social. "Será más sexy que nunca", ha añadido respecto a ese hipotético cambio de denominación.

Este mensaje llega una semana después de otra publicación en la que identificaba este enclave como "nuevo" territorio estadounidense y anunciase su intención de añadirlo a las naciones y demarcaciones controladas por Washington.

El mandatario ya anunció el pasado agosto que fuerzas estadounidenses habían desminado el paso marítimo, algo que Irán ha negado, insistiendo en que no permitirá cruzar el paso sin su permiso, después de haber interrumpido el tránsito como represalia por los ataques en su contra.

La publicación de Trump coincide además con nuevas operaciones militares de Estados Unidos, que atacó este martes objetivos iraníes por segunda vez en 48 horas para contrarrestar los "intentos de agresión" de Teherán "contra el transporte marítimo comercial en el estrecho de Ormuz" y las fuerzas estadounidenses en la región.

Irán respondió con ataques contra instalaciones militares de EEUU en Jordania, Baréin, Kuwait e Irak, en el primer intercambio de hostilidades militares en un mes mientras las negociaciones de paz continúan estancadas.

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