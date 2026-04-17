Los petroimperios se tambalean por la guerra en Irán: toca invertir dentro para frenar la recesión

Los detalles Atrás quedan los momentos en los que países como Omán, Arabia Saudita, Kuwait, Baréin, Emiratos y Qatar gastaban millones en Occidente comprando hasta clubes de futbol como el Paris Saint-Germain o el Manchester City. Toca reconstruir lo dañado por los ataques de Irán.

Los petroimperios, como Omán, Arabia Saudita, Kuwait, Baréin, Emiratos y Qatar, que prosperaron vendiendo petróleo y realizando inversiones multimillonarias en Occidente, ahora enfrentan riesgos económicos debido a la guerra en Oriente Medio. Estas naciones, que financiaron eventos deportivos y películas de Hollywood, ven cómo sus inversiones caen y su economía se contrae. La guerra ha reducido las exportaciones de petróleo y el turismo, afectando también a sectores como el deporte y el cine. Las superproducciones occidentales temen perder el apoyo financiero de estos países. Ahora, los petroimperios deben priorizar la inversión interna para mitigar los efectos de la recesión.

Crecieron hasta convertirse en los grandes petroimperios del mundo y forrarse con millones y millones vendiendo al mundo su petróleo, pero ahora son países que están en riesgo. Porque han financiado películas con las estrellas de Hollywood, han comprado eventos deportivos, incluso el mundial de 2022; o equipos enteros, como el Paris Saint-Germain o el Manchester City. En resumen, han hecho inversiones multimillonarias en Occidente que ahora están en peligro.

La guerra de Oriente Medio se ha extendido y ya ha llegado hasta el templo de los petroimperios. Lo cuenta este viernes 'El Economista' y, la realidad es que las inversiones millonarias que nos estaban llegando, ya están cayendo.

Hablamos de Omán, Arabia Saudita, Kuwait, Baréin, Emiratos y Qatar. Países que se habían acostumbrado a bañarse en dinero y que, desde que estalló la guerra con los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Teherán, solo se pueden remojar. Su economía se está contrayendo y esto lo vamos a notar hasta en España.

Los petroimperios guardan la chequera

Cristiano Ronaldo, Karim Benzema o Joao Félix, por ejemplo, fueron estrellas de LaLiga en España hasta que Arabia Saudí sacó la chequera y se los llevó multiplicándoles el sueldo por 10. Ellos todavía tienen contrato en vigor, pero para el mercado de verano no podemos esperar que la competición saudí vuelva a sacudir el mercado. Ya han guardado la chequera.

Aunque el primer damnificado ha sido el golf. Arabia Saudí ha gastado 5,3 millones en crear un circuito de golf con grandes estrellas y con John Rahm entre ellas. Esto se ha terminado, porque acaban de anunciar que no renovarán el contrato firmado.

La ciudad futurista en Arabia Saudita no se construirá como se había planificado. Así lo ha confirmado el responsable del fondo. Olvídense de los 170 kilómetros de rascacielos y los bosques verticales. Ahora hay otras prioridades y toca invertir en casa para poder reparar los daños de los ataques iraníes ya para amortiguar la recesión que han provocado.

Pero no solo el deporte se ha visto afectado por la caída económica de los petroimperios. El cine, el de Hollywood, también se ha nutrido de sus millones. Por ejemplo, la última película de Tom Cruise, de la saga 'Misión Imposible', tiene secuencias rodadas en el Aeropuerto de Abu Dabi y no es por casualidad. Resulta que el emirato te devuelve el 50% del dinero que gastas al grabar allí una película. Un chollo del que se han aprovechado 180 películas. Por ello, ahora las superproducciones occidentales cruzan los dedos para que este chollo no se les acabe.

Desde que empezó la guerra, se exporta menos petróleo y, aunque su precio es más caro, las cuentas no salen. Y más si le sumamos que el turismo ha caído en picado, haciendo explotar otra burbuja: la de las influencers que alardeaban en redes sociales de su estilo de vida mientras se rodeaban de lujo. Además de estar pagando pocos impuestos.

Pero fue comenzar a caer bombas en la zona y los influencers han regresado a casa, pese a los impuestos. Así, los petroimperios se ven obligados a cambiar su estrategia. Antes gastaban para crecer y ahora lo hacen para sobrevivir.

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