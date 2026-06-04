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Juicio al hermano del presidente

David Sánchez niega que interviniera en la creación y adjudicación tanto de su plaza como en la de su amigo

¿Qué ha dicho? En su declaración, ha afirmado que no solicitó "el cambio de denominación" de su plaza y que no usó "influencia para ello". Ha respondido solo a las preguntas de su abogado.

David Sánchez, en su declaraciónDavid Sánchez, en su declaraciónEuropa Press
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David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno Pedro Sánchez, ha prestado declaración en la Audiencia Provincial de Badajoz donde se está juzgando el caso de su contratación como miembro de la diputación pacense. En su testimonio, tan solo ha respondido a las preguntas de su abogado y ha negado haber intervenido en la creación y adjudicación tanto de su plaza como en la de su amigo Luis Carrero.

"Tuve un despacho en el conservatorio. Cuando regresé estuvo ocupado por otra compañera y usé espacios comunes", ha explicado Sánchez.

En ese sentido, habla de una "categoría administrativa" más que de un "edificio": "No era una oficina con ventanilla".

Sobre el cambio de denominación de su plaza, Sánchez ha negado haber tenido influencia alguna y ha insistido en que percibía "el mismo dinero tras el cambio de denominación".

"Yo no solicito el cambio de denominación ni uso influencia para ello. No comparto el criterio de que el cambio fue un capricho mío. No era una actividad privada mía", ha añadido.

Posteriormente, y respondiendo a preguntas de su abogado, ha negado haber intervenido en lo relacionado a la plaza para Luis Carrero a tenor del correo que le envió a su amigo.

"Escucho en los pasillos de la diputación que va a haber un refuerzo de cultura. Se lo digo a Luis para que esté atento y, dos meses después, me dice que la plaza ya estaba", ha expuesto.

E insiste: "Yo no tengo ni capacidad para decir nada ni más información administrativa sobre el estado de ese procedimiento".

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