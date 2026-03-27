La gala de los Premios Oscar dejarán Hollywood en 2029 (pero no se van de Los Ángeles)

Un acuerdo entre la Academia del Cine y AEG hará que se traslade el recinto donde se celebra la gala a otro ubicado en el centro de Los Ángeles a partir de 2029, mismo año que la gala empezará a retransmitirse a través de YouTube.

Diez días después de la celebración de la última gala de los Premios Oscar, la más importante y que pone cierre a la temporada de premios a la industria del cine, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas y AEG han anunciado una "histórica alianza" que entrará en vigor en 2029 y que supone un cambio de localización del evento: después de casi un cuarto de siglo celebrándose en el teatro Dolby, ubicado en el cinematográfico Hollywood, el núcleo de la industria en Estados Unidos, dejará de ser la sede de los premios para trasladarse, aunque no muy lejos, a unos 15 kilómetros, al centro de Los Ángeles.

Esta alianza "convierte el L.A. LIVE en la nueva sede de los Oscar a partir de 2029, cuando tendrá lugar la primera ceremonia después del centenario de los premios. Se trata de un recinto actualmente conocido como teatro Peacock, en el Olympic Boulevard, donde actualmente se celebran numerosos eventos deportivos. AEG, propietaria del L.A. LIVE, llevará a cabo reformas integrales en el teatro, incluyendo la modernización del escenario, los sistemas de sonido e iluminación, los vestíbulos, las instalaciones entre bambalinas y otras áreas especiales para producción y, en colaboración con la Academia, incorporará elementos de diseño personalizados "necesarios" para la celebración de la ceremonia de los Oscar.

Este es el primer teatro que acogerá los Premios Oscar también desde otro momento clave para la historia de los premios: cuando dejen de emitirse por ABC y pasen a poder verse a través de YouTube, algo que también ocurrirá en la 101.ª edición de la gala, en 2029. "Estamos encantados de asociarnos con una potencia mundial como AEG", ha señalado la Academia en un comunicado, en el que subraya la trayectoria de AEG en la "construcción y gestión de recintos para espectáculos en vivo con tecnología punta", que es "inigualable".

"Para la 101.ª edición de los Oscar y las siguientes, la Academia espera colaborar estrechamente con AEG para hacer de L.A. LIVE el escenario perfecto para nuestra celebración global del cine, tanto para el público presente en el teatro como para los cinéfilos de todo el mundo", han asegurado de manera conjunta el CEO de la Academia, Bill Kramer, y su presidenta, Lynette Howell Taylor. Por su parte, el director de ingresos de AEG, Todd Goldstein, ha asegurado que el recinto de L.A. LIVE se construyó para "albergar los momentos que definen la cultura" y que "no hay un escenario global más importante que los Oscar".

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