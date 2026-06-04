Los bomberos se solidarizan con los profesores de Valencia en una nueva jornada de manifestaciones: "La educación también salva vidas"

Los detalles El sector se ha sumado a las reivindicaciones de los docentes en el centro de la ciudad del Turia. "El problema lleva ya muchos años, pero la solución es ahora", dice un bombero.

Los profesores de la Comunitat Valenciana continúan en huelga indefinida, llegando al día 25 de protestas en Valencia. A la manifestación se han unido otros colectivos, como médicos, obreros y bomberos, quienes apoyan la causa educativa. Gerardo Vázquez, bombero, destaca que no protestan contra nadie, sino en solidaridad con los docentes que llevan semanas sin cobrar. La acampada en la Plaza de la Virgen se reubicó por respeto a la festividad del Corpus, tras una decisión en asamblea. A pesar de la huelga, aún no se ha retomado la negociación para resolver el conflicto iniciado el 11 de mayo.

Los profesores y las profesoras de la Comunitat Valenciana siguen en lucha. Siguen protestando, siguen peleando en el que es el día 25 de manifestaciones. En el día 25 alzando la voz en el centro de Valencia. En, además, un nuevo día de huelga indefinida y de acampada en la Plaza de la Virgen. En esta ocasión, a sus proclamas se han sumado otros colectivos como por ejemplo los médicos, los obreros y también los Bomberos.

Bomberos como Gerardo Vázquez, que se ha sumado al lema 'la educación también salva vidas' que ha encabezado la manifestación: "No venimos contra nadie. Venimos para apoyar a los profesores, llevan tres semanas casi sin cobrar y están luchando".

"El problema lleva ya muchos años, pero la solución es ahora. Hay muchos culpables", ha afirmado Gerardo, que ha dejado claro que en la manifestación no hay "ni siglas, ni sindicatos ni partidos".

Y es que cada vez son más los colectivos que se solidarizan con los profesores. Que, como los obreros, han dejado sus quehaceres en los andamios para aplaudir el paso de los docentes. De un profesorado que lleva cuatro días acampado en la Plaza de la Virgen, lugar en el que en esta ocasión han cambiado las tiendas de sitio.

El motivo, como explica la profesora Mariam Mestre, el Corpus: "Llevamos desde el día 11 de mayo de huelga indefinida. Hemos hecho mucho para que la Consellería negocie. Llevamos desde el lunes acampados, pero coincidía con el Corpus y hemos decidido ocupar el lateral para que quien quiera lo pueda celebrar y seguir teniendo visibilidad".

La decisión de esta reubicación temporal se tomó anoche en asamblea, como gesto de respeto y tras dialogar con los protagonistas de esta festividad.

Previamente, el Ayuntamiento de Valencia había reclamado por carta a la Delegación del Gobierno que la Policía Nacional desalojara la acampada por los preparativos del Corpus, y la Subdelegación del Gobierno en Valencia había respondido que la competencia para ese desalojo es de la Policía Local y podía haber altercados con un desalojo forzoso.

Porque la huelga indefinida sigue su curso. Sigue por 19º día lectivo y sigue sin que se haya retomado la negociación para desconvocar un parón que comenzó el día 11 de mayo.

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