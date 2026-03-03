Llegan a Madrid los primeros 175 españoles evacuados desde Abu Dabi por la guerra en Irán

Llegada al aeropuerto de Barajas de un grupo de españoles evacuados por el conflicto en Oriente Medio, este martes en Madrid.

Los detalles Cerca de 30.000 españoles se encuentran en la región y el ministro Albares ha asegurado que se están empleando "todos los medios, tanto terrestres como aéreos" para traerles a España.

El primer grupo de españoles evacuados de Oriente Medio, compuesto por 175 personas, ha llegado este martes al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo comercial de Etihad desde Abu Dabi. Esta es la primera operación del Gobierno para repatriar a más de 30.000 españoles, entre residentes, turistas y trabajadores, en la región. Los evacuados, recibidos por sus familiares, compartieron su experiencia, describiendo el miedo vivido debido a los ataques. El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, confirmó que se están utilizando todos los medios disponibles, tanto terrestres como aéreos, para facilitar la repatriación.

Los primeros españoles evacuados de Oriente Medio, 175 en total, han aterrizado este martes alrededor de las 21:00 horas en aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas en un vuelo comercial de la compañía Etihad procedente de Abu Dabi.

Se trata de la primera de las operaciones que lleva a cabo el Gobierno desde distintos puntos de Oriente Medio para repatriar al mayor número posible de españoles que, entre residentes, turistas y los que se han desplazado por motivos laborales, ascienden a más de 30.000.

Tras aterrizar, los evacuados han salido por la zona de llegadas, donde les esperaban familiares, pasadas las nueve de la noche, y algunos han relatado a la prensa que estaban de vacaciones cuando se vieron sorprendidos por los ataques y han pasado "mucho miedo".

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, trasladó por la mañana que ya había en marcha "operaciones de evacuación en distintos países de la región" y aseguró en declaraciones a la prensa que se están empleando "todos los medios terrestres y aéreos para repatriar el mayor número de españoles".

"Los medios empleados, el nivel de dificultad y la duración de cada una de ellas varía mucho de un país a otro, pero estamos empleando ya todos los medios, tanto terrestres como aéreos, que cada circunstancia de cada país nos permite para repatriar lo antes posible el mayor número de españoles que lo deseen", explicó Albares.

