Europa pide la reapertura "plena, inmediata e incondicional" del estrecho de Ormuz y "una docena de países" ofrecen medios militares para lograrlo

Friedrich Merz, Emmanuel Macron, Keir Starmer y Giorgia Meloni en el Elíseo para debatir sobre una misión en el estrecho de Ormuz.

Los detalles Keir Starmer, Giorgia Meloni y Friedrich Merz han acudido presencialmente a la conferencia organizada por Francia para debatir medidas que garanticen el tránsito por Ormuz.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha exigido la reapertura "plena, inmediata e incondicional" del estrecho de Ormuz, respaldado por medio centenar de países. Durante un encuentro en el Elíseo con líderes de Reino Unido, Alemania e Italia, se discutieron medidas para facilitar el tránsito por este paso estratégico. Macron ha anunciado un grupo de trabajo para recuperar el tráfico marítimo y evitar la privatización del estrecho. Alemania e Italia han confirmado su participación en una misión multinacional defensiva, con el objetivo de escoltar navíos y restablecer la libertad de navegación. Ursula von der Leyen ha subrayado la urgencia de restaurar esta libertad.

El presidente francés, Emmanuel Macron, ha exigido este viernes la reapertura "plena, inmediata e incondicional" del estrecho de Ormuz. Macron se ha pronunciado así en nombre de medio centenar de países y tras recibir en el Elíseo a los jefes de Gobierno de Reino Unido, Alemania e Italia, que se unieron por videoconferencia con el resto de participantes del encuentro organizado por Francia para debatir medidas para el tránsito de ese paso.

El presidente francés ha acogido con esperanza el anuncio de Irán de la reapertura del estrecho, aunque matizado por Estados Unidos, movimientos que ha considerado que "hacen más legítima" la iniciativa alcanzada este viernes, destinada a "consolidar esos avances y darles la posibilidad de mantenerse en el tiempo".

Otros líderes internacionales han reclamado el paso libre por el estrecho. Así, la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, ha pedido, tras participar por videoconferencia en el evento de Francia, que se restaure la "plena y permanente libertad de navegación", algo que ha considerado "una prioridad urgente y compartida".

Plan de una misión militar

Macron también ha anunciado la creación de un grupo de trabajo, alejado de los países beligerantes, para favorecer la reapertura del estrecho, cuyo bloqueo, ha dicho, "afecta a todos los países pero sobre todo a los más vulnerables".

El objetivo de ese grupo es "recuperar el tráfico en las condiciones previas a la guerra y con respeto a los derechos marítimos", al tiempo que rechaza "toda restricción o convención que conduzca a la privatización" de Ormuz y "evidentemente, a todo sistema de peaje".

La semana próxima se celebrará una reunión para planificar esta misión en Londres que perseguirá escoltar a los navíos, apoyándose en el despliegue que ya tienen en la región, donde Francia envió a su portaviones Charles de Gaulle y que Macron calificó de "robusto".

Alemania e Italia confirman su participación

Según ha anunciado el primer ministro británico, Keir Starmer, "una docena de países", entre ellos Alemania e Italia, han prometido que harán una contribución militar a la misión multinacional defensiva que se quiere poner en marcha para contribuir al desbloqueo.

Tanto Friedrich Merz como Giorgia Meloni, presentes en la conferencia celebrada en París, se han mostrado preparados para contribuir militarmente a esas operaciones, aunque el canciller alemán ha puntualizado que le gustaría "contar con la participación de Estados Unidos".

"Tras el fin de las hostilidades, podemos prever una misión de las Fuerzas Armadas alemanas en el marco de una misión internacional (...) Y también nos gustaría contar con la participación de Estados Unidos", ha indicado Merz.

Por su parte, Meloni ha condicionado la participación italiana al visto bueno del Parlamento y ha comparado la eventual misión en Ormuz con la que Italia es partícipe en el cuadro de la operación de la UE Aspides, cuyo objetivo es proporcionar escolta a los buques mercantes que pasan por el mar Rojo bajo la amenaza de los rebeldes chiíes hutíes del Yemen.

"Nos concentramos en la situación de los buques que están en Ormuz, hay que garantizar que no haya minas, tranquilizar al sector marítimo", ha expuesto la mandataria italiana.

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