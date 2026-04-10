El vídeo de la hija de Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo cantando 'Hallelujah': "Podría cantar con los de Shakira"

"Podría sacar disco con los hijos de Shakira y Gerard Piqué, que cantan muy bien", destaca Angie Cárdenas al ver este vídeo de Alana, hija de Cristiano Ronaldo y Georgina Rodríguez, cantando muy bien.

Georgina Rodríguez ha compartido un vídeo con sus seguidores en el que aparece su hija Alana cantando 'Hallelujah'. Un momento que ha emocionado a sus seguidores por la bonita voz de la pequeña, que ha sorprendido con sus dotes artísticos.

"Me parece muy bonita esa voz", explica Angie Cárdenas en el plató, donde Alfonso Arús reflexiona: "De aquí a que los padres le paguen un disco hay un paso".

"Podría sacar disco con los hijos de Shakira y Gerard Piqué, que cantan muy bien", destaca Angie Cárdenas en el vídeo, donde Tatiana Arús añade a "los hijos de los Beckham": "Cruz canta muy bien". "Creo que Cristiano no está por compartir protagonismo", afirma Alfonso Arús, que destaca que "su hija será la número uno": "Será la más de todo".

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