Montoro anuncia incentivos fiscales en el IRPF ya existentes para madres trabajadoras

En una primera intervención, el ministro ha asegurado que "no renuncia" a un "impuesto nuevo, diferente, negativo sobre las rentas, como el ya introducido en su momento para el caso de las mujeres que después de ser madres vuelven a trabajar" y ha añadido: "vamos a volver a intentar introducir elementos que pueden ser muy significativos en el sistema tributario".

Más tarde, ante una cierta confusión creada sobre la novedad de la medida, el ministro ha aclarado que el impuesto negativo para madres "ya está vigente" y que "el anuncio que he hecho hoy no es tal, lo siento". "Yo alguna vez dije si no sería mejor quitar un incentivo de estos para volverlo a poner y que vuelva a ser noticia", ha bromeado Montoro.

De lo que se trata, ha dicho, es de "aprender de esas experiencias para seguir progresando en esas experiencias". Montoro ha recordado que España es el único país con impuesto negativo sobre la renta y que ese beneficio "feminista" para las madres fue él mismo quien lo introdujo en 2003, cuando estaba en el gobierno de José María Aznar.

"No renuncio a un impuesto nuevo, diferente, un impuesto negativo en renta para mujeres trabajadoras que vuelvan al trabajo después de tener un hijo, como hicimos en su momento. Somos el único país que lo hizo y ahora estamos en condiciones de volver a intentar introducir elementos muy significativos en el sistema tributario", afirmó Montoro durante su participación en unas jornadas fiscales organizadas por la Asociación para el Progreso de la Dirección (APD) y PwC.

Además, adelantó, como hiciera esta mañana el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que bajará el tipo nominal del Impuesto de Sociedades para que se acerque a niveles "más realistas y acordes" y para mejorar la capacidad de competir del país.

Actualmente, el tipo nominal del Impuesto de Sociedades se sitúa en el 30% para las grandes empresas y en el 25% para las pymes. En el informe de los expertos, el equipo presidio por Manuel Lagares proponía unificar ambos tipos en un 25% en una primera fase para bajar ese tipo único al 20% en una segunda fase.

Montoro ha resaltado también la importancia de usar la reforma fiscal para fomentar el ahorro, la recapitalización y la competencia de las empresas, y ha insistido en que no se tocará el IVA y en que bajará el IRPF a todos los contribuyentes.