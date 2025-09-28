Un tiroteo masivo en una iglesia de Michigan deja varias víctimas y provoca un incendio

Inmediaciones de la iglesia en la que se ha originado un incendio tras un tiroteo masivo, en Michigan.

El contexto Policía del municipio ha anunciado en sus redes sociales que "el tirador ha sido abatido" y "no hay amenaza para la población en este momento".

Un tiroteo en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, ubicada en la calle McCandlish de Grand Blanc, Michigan, ha dejado varias víctimas y el edificio en llamas. La Policía local informó en su página de Facebook que el tirador fue abatido y que ya no hay amenaza para la población. Además, instaron a los residentes a evitar la zona y buscar refugio en el pabellón norte debido al incendio activo en la iglesia. Bomberos, Policía y equipos de Emergencias se encuentran en el lugar atendiendo la situación.

Un tiroteo que ha tenido lugar este domingo en una iglesia de la ciudad de Grand Blanc, Michigan, ha dejado varias víctimas y el templo ardiendo.

Según adelanta la Policía del municipio en su página de Facebook, "ha habido un tirador activo en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de la calle McCandlish"

"Hay varias víctimas y el tirador ha sido abatido. No hay amenaza para la población en este momento", han añadido los agentes.

Asimismo, ha informado de que "la iglesia sufre un incendio activo" y ha instado a la gente que esté en la zona a refugiarse en el pabellón norte. "Por favor, eviten la zona", han comunicado a los vecinos.

Tanto los Bomberos como la Policía y efectivos de Emergencias han acudido al lugar de los hechos.

