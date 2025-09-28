Ahora

Tiroteo en Michigan

Un tiroteo masivo en una iglesia de Michigan deja varias víctimas y provoca un incendio

El contexto Policía del municipio ha anunciado en sus redes sociales que "el tirador ha sido abatido" y "no hay amenaza para la población en este momento".

Inmediaciones de la iglesia en la que se ha originado un incendio tras un tiroteo masivo, en Michigan.Inmediaciones de la iglesia en la que se ha originado un incendio tras un tiroteo masivo, en Michigan.REUTERS
Escucha esta noticia
0:00/0:00

Un tiroteo que ha tenido lugar este domingo en una iglesia de la ciudad de Grand Blanc, Michigan, ha dejado varias víctimas y el templo ardiendo.

Según adelanta la Policía del municipio en su página de Facebook, "ha habido un tirador activo en la Iglesia de los Santos de los Últimos Días de la calle McCandlish"

"Hay varias víctimas y el tirador ha sido abatido. No hay amenaza para la población en este momento", han añadido los agentes.

Asimismo, ha informado de que "la iglesia sufre un incendio activo" y ha instado a la gente que esté en la zona a refugiarse en el pabellón norte. "Por favor, eviten la zona", han comunicado a los vecinos.

Tanto los Bomberos como la Policía y efectivos de Emergencias han acudido al lugar de los hechos.

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.

Las 6 de laSexta

  1. Valencia, Castellón y Tarragona, en aviso en rojo por las fuertes lluvias: hay riesgo elevado de inundaciones
  2. Rusia desata "un auténtico infierno" en Kyiv con el lanzamiento de 600 drones: hay cuatro muertos y más de 70 heridos
  3. Feijóo hace del "problema" de la inmigración irregular un objetivo: "Es un desafío que afrontar porque fomenta la xenofobia"
  4. EEUU quiere la paz en Gaza sin Hamás: ofrece un indulto a los milicianos y devolver rehenes palestinos si dejan la Franja
  5. Un hombre asesina a su pareja en plena calle en Sevilla y después intenta suicidarse
  6. ¡¡Marc Márquez es campeón del mundo por novena vez en su historia!!