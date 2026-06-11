La inflación "perfecta" que Trump prometía se cuadriplica tres años después de usarla como arma política contra Biden

Los detalles Atacaba a su contrincante de forma constante, así como a su vicepresidenta, Kamala Harris, a los que acusaba de crear "una nación en decadencia" o "una época de dolor, dificultades, ansiedad y desesperación".

Con la inflación en Estados Unidos en su punto más alto en tres años, el presidente Donald Trump sorprende al afirmar que le encanta, a pesar de haber criticado duramente a su predecesor, Joe Biden, por cifras similares. Trump, quien asumió la presidencia con una inflación del 3%, la calificó como una "catástrofe económica". Sin embargo, ahora enfrenta una inflación del 4,2% y parece satisfecho, a pesar de haber prometido anteriormente reducirla. Durante su campaña, utilizó la inflación como arma política contra Biden y su vicepresidenta, Kamala Harris, a quienes acusaba de poner las necesidades básicas fuera del alcance de millones de estadounidenses.

Con la inflación en Estados Unidos (EEUU) más alta de los últimos tres años, su presidente, Donald Trump, asegura que le encanta. Ya no se acuerda de cuando decía que luchaba para revertir ese daño y culpaba a su predecesor, el demócrata Joe Biden, de lo alta que estaba. En definitiva, una más del republicano.

Llevaba mes y medio en la presidencia y la inflación del 3% que había heredado le parecía "una catástrofe económica y una pesadilla inflacionaria". Pero era 1,2 puntos porcentuales inferior a la que él maneja ahora, pues en mayo alcanzó el 4,2%. Esa que tanto le gusta desde que es presidente y que tanto criticaba cuando lo era Biden:

"Pusieron las necesidades de la vida fuera del alcance de millones y millones de estadounidenses", clamaba entonces, convirtiendo este asunto en su principal arma política, a la que recurría sin parar ni límites. Quería acabar con Biden y lo hacía acusándole de que "destruía" el país y prometiendo que lucharía para revertir las cifras cuando recuperara la Casa Blanca.

Atacaba a su contrincante de forma constante, así como a su vicepresidenta, Kamala Harris. Sobre esta, precisamente, llegó a decir que no concedía entrevistas "por dos razones: una es que no es muy inteligente y la otra es que no sabe hablar de inflación". Unas declaraciones que se producían cuando el indicador alcanzaba máximos históricos, en gran parte, por la guerra en Ucrania.

Las intervenciones de Trump eran de todo menos esperanzadoras, pues no dudaba en hablar de "una nación en decadencia" o de "una época de dolor, dificultades, ansiedad y desesperación". Incluso se atrevía a dar datos y hacer una promesa que, a sus ojos, solo él podría conseguir. Era la de alcanzar la inflación ideal que "exactamente" situaba en el 1% como "el número perfecto". Tres años y medio después, de vuelta en el Despacho Oval, su cifra perfecta se ha cuadruplicado, y él parece encantado.

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