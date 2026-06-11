Trump, tan feliz después de que EEUU registre su mayor nivel de inflación desde abril de 2023: "¿Sabes? Me encanta"

Los detalles Después de registrarse en abril un 3,8%, en mayo la cifra es incluso mayor y ha alcanzado el 4,2%. Ante estos datos, la Reserva Federal podría subir los tipos de interés para frenar el gasto.

Donald Trump se muestra despreocupado y "encantado" con el aumento de la inflación en Estados Unidos, a pesar de que los precios han subido un 4,2% en mayo, según la Oficina de Estadísticas Laborales. Este aumento es el tercero consecutivo y el más alto desde abril de 2023, cuando el país enfrentaba la crisis energética por la invasión de Rusia a Ucrania. La gasolina, con un incremento notable desde el ataque a Irán, ha sido un factor clave en esta subida. La Reserva Federal podría verse obligada a aumentar las tasas de interés para controlar el gasto. Mientras tanto, Trump se prepara para las elecciones de mitad de mandato, donde sus políticas serán evaluadas.

Donald Trump está feliz. Feliz y despreocupado. Sin ningún tipo de ansiedad ni estrés por ver a su país, a Estados Unidos, tener unos datos económicos que hablan por sí solos. Por ver cómo la inflación no ha dejado de subir. Por ver que la vida está cada vez más cara cuando en su día prometió que iba a ser al revés. Es más, no solo no es que no le preocupe, sino que está "encantado".

Así lo ha dicho él mismo, después de que la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS en sus siglas en inglés) mostrase un nuevo aumento en los precios en mayo. Porque si en abril la subida hizo que el porcentaje se situase en el 3,8% ahora el número es incluso mayor.

El incremento de los precios, tras los últimos datos, es del 4,2%.. Trump, tan feliz. En su mundo. Afirmando que eran unas "cifras excelentes" en palabras realizadas desde la Casa Blanca.

"Me encanta. Las cifras fueron excelentes. ¿Sabes¿ Realmente me encanta la inflación", ha afirmado el presidente de Estados Unidos.

Porque no ve como motivo de preocupación el hecho de que sea el tercer mes consecutivo en el que el IPC aumenta. Porque desde que atacase Irán, casualmente, los precios no han dejado de aumentar. Los hogares, quién podría imaginarlo, sienten cada vez más la presión por la guerra en Oriente Medio.

¿Y qué consecuencias puede tener esto? El aumento de la probabilidad de que la Reserva Federal de EEUU, lo que viene a ser el Banco Central en otros países, suba las tasas de interés para tratar de frenar el gasto.

El 28 de febrero, fecha clave

A pesar de que Trump esté "encantado", lo cierto es que es la inflación más alta en EEUU desde ese abril de 2023, cuando el país todavía lidiaba con la crisis energética provocada por la invasión de Rusia a Ucrania. En general, la factoras de energía, gas y electricidad incluidos, han sido un 25% más elevadas que en el mismo mes de mayo un año antes. La gasolina, clave en el aumento de la inflación.

Según la Asociación Estadounidense del Automóvil, el precio medio del galón de gasolina, que vienen a ser 3,7 litros, cuesta ahora 4,15 dólares. Para poner una fecha al azar como, por ejemplo, el 28 de febrero en el que EEUU e Israel decidieron atacar Irán, el precio era de 2,98 dólares.

La respuesta iraní a tales ataques fue bloquear Ormuz, estrecho por el que transitaba una quinta parte del petróleo y del gas del mundo. El resultado, un fuerte repunte de precios en cuanto al combustible y en otros gastos derivados como los billetes de avión, el ocio y las comunicaciones.

Pero Trump está feliz. Está "encantado". "Encantado" sabiendo además que tiene esas elecciones clave a finales de año de mitad de mandato en las que se juega bastante. Porque sus políticas van a ser puestas a examen. Todas ellas, tanto las que ha ido marcando a nivel interior con el ICE deteniendo migrantes porque sí en varios estados del país como Minnesota y una a nivel exterior en la que usa aranceles como moneda de cambio mientras ha bombardeado ya Venezuela e Irán sin quitar la mirada de Cuba.

Tal y como cuenta la 'BBC', los economistas prevén que estas tasas se mantengan entre el 3,5% y el 3,75%, pero advierten de que de seguir subiendo la inflación podría obligar a la Reserva Federal a subir los tipos de interés.

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