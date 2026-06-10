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por la guerra en Irán

La inflación en EEUU se disparó hasta el 4,2% en mayo: la más alta en más de tres años

Los datos Es cuatro décimas mayor que el registrado el mes anterior y superior al 2,4% de febrero pasado, antes de que EEUU e Israel lanzaran ataques contra Irán. La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, aumentó al 2,9%, una décima más que en abril.

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El Índice de Precios de Consumo (IPC) de Estados Unidos se disparó en mayo hasta un 4,2% interanual, el nivel más alto desde abril de 2023 y a tono con los pronósticos de los analistas, que preveían la continuación de una tendencia al alza impulsada por el encarecimiento de la energía debido a la guerra en Irán.

El dato de inflación publicado este miércoles por el Buró de Estadísticas Laborales (BLS) es cuatro décimas mayor que el registrado el mes anterior y superior al 2,4% de febrero pasado, antes de que EEUU e Israel lanzaran ataques contra Irán. La inflación subyacente, que excluye los volátiles índices de energía y los alimentos, aumentó al 2,9%, una décima más que en abril, revela el informe y se ha hecho eco EFE.

La guerra en Irán, que ya supera los cien días en medio de nuevas amenazas al frágil alto el fuego, ha disparado el precio de los hidrocarburos debido a la interrupción del paso por el estrecho de Ormuz, bloqueado por Teherán como represalia por la guerra y de cuya reapertura depende el estancado proceso de paz.

En una reacción al informe, el portavoz de la Casa Blanca, Kush Desai, ha reconocido "las perturbaciones temporales" causadas por la guerra, aunque ha destacado que "los precios de los medicamentos recetados, los productos lácteos y los automóviles" han bajado "gracias a las políticas de la Administración Trump".

En términos mensuales, la inflación subió un 0,5% en el quinto mes de 2026, después del incremento del 0,6% anterior. Por otro lado, la inflación subyacente registró un aumento intermensual del 0,2%, dos décimas menos que en abril. El índice de energía representó más del 60% del incremento mensual y aumentó un 3,9% en mayo, tras haber subido un 3,8% y 10,9% en abril y marzo, respectivamente.

Este incremento estuvo impulsado por un alza del 7% en los precios de la gasolina, que este miércoles se sitúan por encima de los 4,15 dólares el galón (casi 3,8 litros) como promedio en EEUU, según la Asociación Estadounidense del Automóvil (AAA). El coste de la vivienda, usualmente el dato que más contribuye al crecimiento del IPC, aumentó un 0,3%, mientras que el precio de los alimentos avanzó un 0,2%, debido a que el índice de alimentos consumidos en el hogar subió un 0,1%, mientras que de los alimentos consumidos fuera del hogar se incrementó un 0,3%.

En términos interanuales el componente de energía aumentó un 23,5%, mientras que el de alimentos creció un 3,1%. La atención médica, las comunicaciones, las tarifas aéreas, el cuidado personal y la recreación estuvieron entre los índices que avanzaron en mayo. Entre los que disminuyeron se incluyen los vehículos nuevos, el mobiliario y los artículos para el hogar.

La inflación, junto a los datos de desempleo y el producto interior bruto (PIB), es clave para evaluar la salud de la economía en EEUU y servirán a la Reserva Federal (Fed) para tomar decisiones en materia de política monetaria durante su próxima reunión del 16 y el 17 de junio, la primera liderada por el nuevo presidente del banco central, Kevin Warsh.

El dato de mayo supera en más del doble el umbral del 2% establecido como objetivo por el banco central y refuerza los pronósticos de una posible subida de tipos este año, en contra de las exigencias del presidente, Donald Trump, que ha presionado a la Fed y a su expresidente Jerome Powell en busca de un recorte agresivo de las tasas.

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