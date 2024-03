La paridad en consejos de administración de las empresas del Ibex35está cada vez más cerca, pero todavía está lejos en los comités ejecutivos, que es donde se toman las decisiones. Según los parámetros de Bruselas, la paridad no es mitad y mitad, sino un 60% hombres y un 40% mujeres.

De este modo y según la XII edición del Informe de Mujeres en los Consejos de las empresas cotizadas, elaborado por Atrevia junto con la escuela de negocios IESE, en 2023 las mujeres dentro de los consejos de administración del Ibex35 aumentaron del 37% a casi un 40%.

Esto es, nos quedamos a tan solo una consejera de cumplir con la paridad del 40% de la directiva europa y la ley española que entrará en vigor en junio. La directiva europea entró a finales de diciembre de 2022 con el objetivo es lograr un mayor equilibrio de género entre los administradores de las sociedades cotizadas de los países miembro.

"Esto no habría pasado solo, si no ponemos este tema en conversación.... Y las instituciones han sido muy activas en poner el tema en conversación", afirma Asun Soriano, Ceo de Atrevia.

La muestra comprende las 115 empresas cotizadas en el mercado continuo en 2023: las 35 empresas que componen el selectivo IBEX 35 y las otras 80 empresas que cotizan en el Índice General de la Bolsa de Madrid y que en conjunto forman.

Mejora dos puntos la presencia de mujeres en los consejos de administración en el resto de empresas

Sin embargo, este avance se ve algo más frenado en los consejos de administración del resto de empresas cotizadas. Porque, aunque mejora casi 2 puntos la representación de mujeres, nos quedamos todavía lejos de esa paridad. No obstante en 6 de estas empresas, no hay ni una sola mujer en su consejo de administración.

Algo que lamenta Mar Ferrero Cuesta, vicepresidenta de Empresarias Galicia: "No podemos discutir que hay un avance. ¿Qué es el que queremos? A lo mejor no. Las personas que tienen que elegir a quienes les acompañen en los cargos de administración no están habituados (y digo habituados porque son hombres) a elegir personas del sexo femenino".

Por que sí, hay avance pero aún queda alguna que otra asignatura pendiente. Por ejemplo, los comités ejecutivos del Ibex35. Ahí vemos cómo el peso de las mujeres AUMENTA pero se queda en tan solo de un 22%. Salvo excepciones, como en AENA, donde el porcentaje de mujeres en su comité ejecutivo es del 60%.