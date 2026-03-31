Trump pide al resto de países a que "luchen por ellos mismos" en Ormuz para conseguir su propio petróleo: "EEUU ya no os va a ayudar más"

¿Qué ha dicho? El presidente estadounidense ha aseverado que los países que no puedan conseguir combustible se lo compren a Estados Unidos o "se armen de valor" y vayan al estrecho de Ormuz.

Donald Trump ha instado a los países que no han apoyado su ofensiva en Irán a buscar su propio petróleo en el estrecho de Ormuz, ya que Estados Unidos no les ayudará. A través de Truth Social, sugirió a naciones como Reino Unido que compren combustible a EE.UU. si no pueden obtenerlo por el bloqueo. Además, les invitó a tomar medidas por sí mismos, afirmando que deben aprender a defenderse. Trump aseguró que Irán ha sido diezmado y que "lo más difícil ya pasó". Criticó a Francia por no permitir el sobrevuelo de aviones estadounidenses con destino a Israel, recordando su falta de colaboración.

"Vayan a buscar su propio petróleo". Así ha invitado Donald Trump a los países que no han colaborado en la guerra con Irán a que vayan al estrecho de Ormuz a "tomarlo" porque les ha advertido de que "Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos".

El presidente estadounidense ha utilizado su cuenta de Truth Social para lanzar un nuevo mensaje a las naciones que se han negado a colaborar con su ofensiva en territorio iraní. Más bien, ha afirmado, es una "sugerencia" a países como Reino Unido de que "compren a EEUU" el combustible que necesiten "para sus aviones" que no puedan conseguir por el bloqueo de Ormuz.

Y, si esa opción no les complace, Trump les ha ofrecido una segunda "sugerencia": "Ármense de valor, vayan al estrecho y ¡TÓMENLO!". Una invitación a la acción que ha realizado porque "tendrán que aprender a defenderse" ya que "Estados Unidos ya no estará ahí para ayudarlos igual que ustedes no estuvieron ahí para nosotros".

Ahora bien, el presidente estadounidense ha aseverado que "lo más difícil ya pasó" porque Irán "ha sido diezmado". "¡Vayan a buscar su propio petróleo!", ha concluido su mensaje.

Pocos minutos después, Donald Trump ha realizado una nueva amenaza a raíz de la negativa de países europeos a que los aviones estadounidenses que colaboran en la guerra en Irán sobrevuelen sus espacios aéreos. Pese a que España e Italia también han adoptado la misma posición, el republicano ha centrado su crítica en Francia.

"Francia no permitió que aviones con destino a Israel, cargados con suministros militares, sobrevolaran su territorio. Francia ha sido muy poco colaboradora con respecto al 'Carnicero de Irán', ¡quien finalmente fue eliminado! ¡Estados Unidos lo recordará!", ha publicado Trump.

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