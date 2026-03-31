Mario Saavedra: "Una de las lecciones de la guerra es la debilidad de los países del Golfo"

En Al Rojo Vivo, Mario Saavedra analiza las amenazas de Donald Trump y alerta de su gravedad: "Es una escalada tremenda". Además, advierte de que los países del Golfo quedan expuestos en una guerra que "solo beneficia a Benjamin Netanyahu".

Donald Trump ha publicado un nuevo mensaje en su red social con un tono lejos de ser tranquilizador. Aunque afirma que se están "manteniendo conversaciones serias con un nuevo régimen más razonable", lanza una dura advertencia: si no se alcanza pronto un acuerdo, amenaza con que la "encantadora estancia" en Irán podría acabar "volando por los aires", con ataques a infraestructuras clave como centrales eléctricas, pozos de petróleo, la isla de Kharg o plantas desalinizadoras.

En Al Rojo Vivo, el analista Mario Saavedra ha valorado el alcance de estas palabras, subrayando el nivel de tensión que implican: "Que él dijera ayer que puede atacar desalinizadoras es una escalada tremenda verbal". Además, ha señalado que este tipo de objetivos ya han entrado en el conflicto, recordando que "Irán ha atacado una desaladora de Kuwait, mató a un operario indio y dañó la red eléctrica".

Saavedra enmarca estas amenazas dentro de una realidad más amplia: la vulnerabilidad creciente de los países del Golfo. A su juicio, "una de las cosas que ha expuesto esta guerra es la debilidad de los países del Consejo del Golfo", que, pese a contar teóricamente con el respaldo de aliados occidentales, están sufriendo impactos directos. Menciona, por ejemplo, los efectos en sectores estratégicos: "los daños en cuanto al turismo" o "al hub de vuelos internacionales".

El analista también destaca el contraste entre las ambiciones de modernización de la región y su fragilidad actual. En referencia a Mohammed bin Salman y su proyecto de transformación, apunta: "El Arabia Saudí del Plan 2030 [...] un foco de inversión que va a construir una súper ciudad protegida por paneles solares", frente a la situación actual, donde "es una potencia con pies de barro que es incapaz de defenderse" y "fuertemente dependiente de unas desalinizadoras que mañana podrían saltar por los aires".

Por último, Saavedra concluye que esta exposición de debilidades responde a intereses ajenos a la región: "Todo esto ha quedado expuesto por los intereses de una sola persona o un solo país en la región que es Israel", y advierte de que "los países del Golfo están quedando expuestos ante una guerra que solo beneficia a Benjamin Netanyahu".