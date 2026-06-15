Pedro Rodríguez califica de "trampantojo" el acuerdo entre EEUU e Irán y advierte: "Es tan débil que es imposible que prospere"

El analista internacional resta valor al acuerdo anunciado entre Estados Unidos e Irán y asegura que solo sirve para revertir una consecuencia directa de la guerra: el cierre del estrecho de Ormuz. El analista cree que el pacto es tan débil que difícilmente podrá consolidarse.

El analista internacional Pedro Rodríguez se ha mostrado muy escéptico sobre el principio de acuerdo alcanzado entre Estados Unidos e Irán y lo ha definido como un mero "trampantojo" diplomático.

"Lo único en lo que se han puesto de acuerdo es en intentar reabrir el estrecho de Ormuz, pero no hay que olvidar que el estrecho está cerrado precisamente como consecuencia de esta guerra. Es decir, el único avance consiste en deshacer parte de los efectos que ha provocado el propio conflicto", ha señalado.

Para Rodríguez, las diferencias de fondo entre Washington y Teherán siguen intactas: "En todas las cuestiones fundamentales el desacuerdo permanece. Y la única forma de que un acuerdo de verdad prospere sería una capitulación de Estados Unidos. Eso es lo que está en juego".

El analista considera que Irán llega a esta negociación en una posición de fortaleza relativa tras resistir meses de presión militar: "Teherán ha demostrado que ha sido capaz de soportar cien días de campaña militar, con algunos de los bombardeos más intensos registrados en el siglo XXI, y también ha exhibido su capacidad de presión mediante el cierre del estrecho de Ormuz".

Por ello, cree que el anuncio realizado por ambas partes responde más a una necesidad política inmediata que a una solución duradera: "Ahora toca gestionar el efecto de este anuncio y del entendimiento presentado ayer. Pero es un acuerdo tan débil que resulta muy difícil imaginar que pueda prosperar en el tiempo".

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