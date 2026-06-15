Trump asegura que ya hay petroleros abandonando Ormuz: "Están navegando por la ruta del sur, que es totalmente segura"

¿Qué ha dicho? El presidente estadounidense ha publicado en su cuenta de Truth Social que buques, "muchos de ellos cargados de petróleo" ya están abandonando el enclave tras cerrar el acuerdo con Irán.

Estados Unidos e Irán han firmado un principio de acuerdo que permite la reapertura del estrecho de Ormuz, aunque se estima que tomará meses recuperar el tránsito habitual. Donald Trump anunció en Truth Social que algunos buques ya están saliendo del estrecho, muchos cargados de petróleo, utilizando la "ruta del sur", que es segura y está en perfectas condiciones. El acuerdo contempla la retirada del bloqueo que ambos países mantenían en el enclave. Este anuncio coincide con la participación de Trump en la cumbre del G7 en Évian, donde el conflicto en Irán ha sido un tema destacado.

Estados Unidos e Irán firmaron durante la noche de este domingo un principio de acuerdo que ha permitido la reapertura del estrecho de Ormuz. Y, aunque los expertos advierten que se tardarán varios meses en recuperar el tránsito habitual, Donald Trump ha asegurado que ya hay buques abandonando el enclave solo unas horas después de que se anunciara el pacto.

Así lo ha desvelado el presidente estadounidense a través de una publicación en Truth Social: "Los buques están empezando a salir del estrecho de Ormuz, muchos de ellos cargados de petróleo. Están navegando por la 'ruta del sur', que es totalmente segura y está en perfectas condiciones. Además, existen otras vías de tránsito".

Tanto el republicano como el régimen ayatolá anunciaron que la primera medida que contemplaba el acuerdo era la retirada del bloqueo que ambos países mantenían en el enclave.

Un mensaje que llega mientras se encuentra de camino a la cumbre del G7 en Évian (Francia), que se celebrará hasta el miércoles y donde el conflicto en Irán ha acaparado el protagonismo de la jornada.

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