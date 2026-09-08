El Gobierno lanza Casa 47, el nuevo portal de vivienda pública con contratos de larga duración

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante la presentación del nuevo portal de Casa 47

Los detalles El portal de Casa 47, que nace con 800 unidades, incluye un buscador de viviendas con simulador previo que permitirá a la ciudadanía conocer cuáles son las convocatorias y viviendas que puede solicitar en base a su situación.

El Gobierno, liderado por Pedro Sánchez, ha lanzado Casa 47, una plataforma de vivienda pública que inicialmente ofrece 800 unidades y planea sumar 1.500 más en toda España. Sánchez critica el mercado de vivienda actual, considerándolo excluyente y una "carrera de obstáculos" para muchas personas. La plataforma busca facilitar el acceso a vivienda digna, con contratos de arrendamiento de 14 a 75 años y alquileres que no superen el 30% de los ingresos. Además, el portal evitará que las viviendas públicas terminen en manos de personas influyentes. Isabel Rodríguez, ministra de Vivienda, pide unidad en el Parlamento para regular el precio del alquiler y critica la cesión del patrimonio público a fondos buitre.

El Gobierno, de la mano de su presidente, Pedro Sánchez, ha presentado este lunes el nuevo portal de Casa 47, la nueva plataforma de la empresa pública de vivienda y suelo que nace con 800 unidades y que pronto incorporará 1.500 repartidas en todo el territorio español.

"Es una intervención del mercado, que no está funcionando", ha subrayado Sánchez, para quien "está roto, dislocado y excluye a cientos de miles de familias de la vivienda". En este sentido, ha apuntado que esta nueva herramienta se acerca más al modelo de país en el que tener una vivienda digna no sea un privilegio de unos pocos, sino un derecho de todos.

Sánchez ha destacado que buscar vivienda se ha convertido en una "carrera de obstáculos" para muchas personas que acaba en renuncias, una renta que se lleva la mitad del sueldo o en habitaciones a precios de una casa. Un problema, que ha reiterado, se vive en otros países, no solo europeos, y que supone una "tremenda injusticia", ya que la vivienda pública se ha convertido en una aspiración imposible para muchos.

Además, ha recalcado que van en la dirección correcta, que hay "evidencias empíricas" que demuestran que la Ley de Vivienda funciona, ayuda a controlar los precios del alquiler y aumenta la oferta. Como ejemplo, ha señalado que en Barcelona los precios de los nuevos contratos han bajado un 4,7 % y en Guipúzcoa un 4 %.

¿En qué consiste este nuevo portal?

Desde este portal se podrá acceder de forma "ágil y transparente" a todas las convocatorias de vivienda pública (abiertas, próximas, en evaluación y resueltas) o conocer la información relativa a cada convocatoria: viviendas disponibles, tipología, ubicación, plazos y requisitos a cumplir para poder optar a ellas.

El portal de Casa 47 incluye un buscador de viviendas con simulador previo que permitirá a la ciudadanía conocer cuáles son las convocatorias y viviendas que puede solicitar en base a su situación.

Todas las viviendas serán asequibles, los contratos de arrendamiento tendrán una duración de 14 hasta 75 años y los procesos de adjudicación se llevarán a cabo ante notario.

El precio del alquiler tendrá en cuenta la realidad económica de cada municipio, de forma que nunca van a tener que destinar más del 30 % de sus ingresos al alquiler ni "elegir entre pagar su renta o llenar la nevera", ha afirmado Sánchez.

Tras haber movilizado más de 120.000 viviendas y licitado en el primer trimestre 2.800 viviendas, el mayor volumen en 18 años, el objetivo del Gobierno es que la oferta de este portal aumente de forma intensa todos los trimestres.

Además, con esta plataforma el Gobierno busca evitar -ha afirmado- que viviendas públicas pasen a concejales, arquitectos o hijos de dirigentes del PP; o que se haga política de vivienda con un ático de lujo, en referencia a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

Clamor por llegar a acuerdos en el Parlamento

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha afirmado en el mismo acto que hay un clamor para llegar en el Parlamento a los acuerdos que espera la ciudadanía.

"No lo conseguiremos si no estamos todos juntos remando en la misma dirección", ha añadido, al tiempo que ha pedido a las comunidades -en especial las del PP- que se impliquen en sus competencias, den respuesta a un derecho constitucional y regulen el precio del alquiler.

La ministra ha culpado a aquellas decisiones políticas erróneas de dejar el patrimonio público en manos de fondos buitre "que anteponen la especulación a la dignidad humana".

Además, ha lamentado que este verano se hayan cumplido 50 años desde que el BOE publicó que en situaciones normales no debe ser el Estado el constructor de viviendas, un principio que marcó durante décadas la política de vivienda en españa "sin que nadie lo cuestionara".

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