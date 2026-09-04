¿Puede Cupra salvar la fábrica de Martorell? Unos 14.000 empleos, en el aire ante el posible cierre de SEAT

El contexto El Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen haya aprobado este jueves por unanimidad el plan de ajuste del Consejo de Administración para transformar la compañía que podría llevar al cierre de SEAT en 2029.

El futuro de SEAT está en duda tras la aprobación del plan de ajuste del Grupo Volkswagen, que podría retirar la marca del mercado en 2029. La fábrica de Martorell, que emplea a 14,000 personas, depende de que Cupra, la marca juvenil del grupo, compense la posible desaparición de SEAT. Cupra, lanzada en 2018, ha superado en ventas a SEAT, gracias a su enfoque en tecnología híbrida y eléctrica. El comité de empresa de Martorell aboga por adaptar SEAT a los nuevos tiempos con vehículos eléctricos. A pesar de todo, la continuidad de la fábrica parece asegurada por su eficiencia y coste competitivo en comparación con Alemania.

El futuro de SEAT se tambalea. La continuidad de la histórica marca española de automóviles está en el aire después de que el Consejo de Supervisión del Grupo Volkswagen haya aprobado este jueves por unanimidad el plan de ajuste del Consejo de Administración para transformar la compañía. Un plan que ha sido detallado en un comunicado en el que no se especifica si SEAT cerrará, aunque según el semanario económico alemán 'WirtschaftsWoche', el conglomerado germano pretendería retirarla del mercado en 2029.

Ante esta posible desaparición de SEAT, queda en el aire la supervivencia de la fábrica de Martorell (Barcelona), que actualmente genera unos 14.000 empleos. Según los expertos, la continuidad de la planta depende que Cupra, la marca juvenil del Grupo Volkswagen que ya se ha llevado muchos proyectos que iban a ir a SEAT, llene ese hueco.

Cupra, creada en 2018 como una versión premium de la marca española, ha conseguido superar en ventas a SEAT en 2025, y es un auténtico éxito en el mercado. "Cupra fuera de España vende muchísimo", explica David García Artés, director general de 'Diariomotor', que detalla a laSexta que "la trayectoria de Cupra y sus expectativas de crecimiento son excelentes", por lo que "es un refuerzo para que Martorell no se quede sin producción".

Los datos invitan a pensar que la tendencia seguirá inalterada, ya que las ventas de Cupra han subido un 30% desde 2025, mientras que las de SEAT han caído un 17%. Un fenómeno que se debe, principalmente, a que Cupra está apostando por la tecnología híbrida y eléctrica, mientras que SEAT se mantiene en los motores de combustión.

Ante esta situación, el comité de empresa de Martorell pide que SEAT siga existiendo adaptándose a los nuevos tiempos. "Queremos convencer al consorcio de seguir fabricando SEAT de modo eléctrico, y no solo Cupra, que es la estrategia que ha marcado el grupo en los últimos años", defiende el presidente del comité de empresa, Matías Carnero.

No obstante, la historia y el buen funcionamiento de la fábrica barcelonesa hacen que los expertos sean optimistas respecto a su continuidad, incluso en el caso de que SEAT eche el cierre. "Veo poco probable que Martorell corra riesgo, a día de hoy es mucho más eficiente y económico fabricar en España que en Alemania", zanja David García Artés. Un mensaje que aporta tranquilidad a miles de familias que dependen de que la factoría catalana se mantenga operativa.

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