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Ford aumenta su apuesta por Valencia: Almussafes fabricará su nuevo modelo Bronco

¿Qué han dicho? "Es una noticia esperada por todos los empleados, que posiciona a Valencia como uno de los pilares estratégicos de la compañía en Europa", ha celebrado el director de fabricación de Ford en España.

Ford aumenta su apuesta por Valencia: Almussafes fabricará su nuevo modelo BroncoFord aumenta su apuesta por Valencia: Almussafes fabricará su nuevo modelo BroncoAgencia EFE
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Los trabajadores de la factoría de Ford de Almussafes, en Valencia, están de celebración. Y es que, la compañía automovilística ha decidido reforzarla dándole la fabricación de su nuevo modelo: el Ford Bronco.

Así, el director de fabricación de Ford, Daniel Ruiz, ha anunciado a los empleados de la factoría valenciana de Almussafes que la asignación del nuevo modelo Bronco convierte a esta planta en "uno de los pilares estratégicos de la compañía". Clave que los sindicatos aplauden. Están contentos con la asignación de este modelo, pero piden que se concreten los detalles del anuncio, aunque reclaman concreciones.

Por su parte, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha asegurado en X que este anuncio hecho por Ford Europa refleja que la Comunitat Valenciana "es motor de confianza". Lloraca ha calificado de "gran noticia" para toda la industria valenciana que se queden con la fabricación de este vehículo.

Además, el president valenciano ha insistido en que "apostar por la Comunitat Valenciana es hacerlo por el talento y el futuro". "Ford lo sabe bien", ha añadido.

Los nuevos coches Ford Bronco empezarán a producirse y a venderse a principios de 2028, según ha especificado Ford España. "Detalla cómo se materializa la estrategia para Europa y especialmente para la planta de Valencia". "Es una noticia esperada por todos los empleados, que posiciona a Valencia como uno de los pilares estratégicos de la compañía en Europa", añade.

Y es que Ruiz considera que "estamos en un momento en el que jugamos para ganar y, en nuestro caso, ganar significa lanzar el nuevo modelo de la familia Bronco con éxito, calidad y una ejecución que marque el estándar".

Desde UGT, el sindicato mayoritario en Almussafes, Carlos Faubel ha indicado: "Por fin se hace oficial la asignación de un vehículo de la familia Bronco. Además, se han anunciado otros cuatro vehículos, dos que se fabricarán en sociedad con Renault y otros dos que yo creo que están pensados para Valencia; creo que tenemos oportunidades y vamos a ir a por más".

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