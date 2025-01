El Gobierno confirma el nombramiento de Álvaro Fernández al frente de Renfe

El Gobierno ha confirmado el nombramiento como presidente de Renfe de Álvaro Fernández Heredia, hasta ahora secretario general de Movilidad Sostenible, tras la salida de Raül Blanco, que cesa este mismo martes en virtud de un acuerdo pactado con el Ministerio de Transportes. Según ha podido saber laSexta, el Consejo de Ministros nombrará este martes a Fernández Heredia, de quien la semana pasada el ministro de Transportes, Óscar Puente, dijo que es un gestor "de campanillas" y "el mayor experto en la movilidad de viajeros".

El nuevo presidente debe hacer frente a las dificultades en la operativa ferroviaria, derivadas de las averías en los nuevos Talgo, que entraron en servicio el pasado abril y cuyo último episodio se produjo el pasado 1 de enero, cuando un fallo en el software los mantuvo parados. Asimismo, las obras en algunas de las grandes estaciones -como las de Chamartín y Atocha, en Madrid, y las de Sants, en Barcelona- han incidido en la actividad, tanto en cercanías como en alta velocidad.

Otro de los asuntos que deberá abordar el nuevo presidente es la internacionalización, con la que, según el Plan Estratégico de Renfe, prevé obtener en 2028 un 10 % de sus ingresos. Aquí el principal escollo es Francia, donde la española lleva más de un año intentando llegar a París desde Barcelona, pero choca con las trabas de las autoridades francesas, que tampoco agilizan la homologación de los trenes.

En el haber de Blanco hay que computar los números de Renfe, ahora algo más saneados que años atrás: en 2024 se redujeron las pérdidas un 83 %, hasta los 20 millones de euros desde los 123,4 millones de un año antes; y el ebitda (resultado bruto de explotación) creció un 28 %, hasta 450 millones.

Álvaro Fernández Heredia, ingeniero de Caminos, Canales y Puertos y doctor en Infraestructuras de los Transportes por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM), tiene 20 años de experiencia profesional en el sector de la movilidad y el transporte. Fue profesor de Planificación del Transporte y director del máster Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos. Ha sido investigador en el Centro de Investigación del Transporte, investigador invitado en el Politecnico di Torino y profesor visitante en la University of the West of England. Durante cuatro años fue director gerente de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid y, posteriormente, director de Autobuses Urbanos de Valladolid (AUVASA).

Sara Hernández del Olmo, secretaria general de Movilidad

El Consejo nombrará también este martes a Sara Hernández del Olmo secretaria general de Movilidad Sostenible, en sustitución de Heredia, han confirmado las mismas fuentes. Ingeniera de Caminos, Canales y Puertos y Doctora en Transportes por la Universidad Politécnica de Madrid, acumula 15 años de experiencia en movilidad sostenible, proyección y planeamiento de infraestructuras de transporte e intermodales.

Su misión al frente de la secretaría general es ahondar en las políticas para descarbonizar la movilidad y promover el transporte público, según el ministerio. Está especializada en la propuesta de políticas de transporte sostenible, planeamiento y diseño funcional de infraestructuras de transporte y logístico-intermodales, análisis de mercados, planes de negocio, modelos operativos y estudios de viabilidad y estructuración.

Ha trabajado también en el sector privado, en Deloitte y, en una etapa previa, como investigadora de TRANSyT, Centro de Investigación líder en proyectos de transporte y territorio. Ha sido docente en el Departamento de Transportes de la Universidad Politécnica de Madrid y profesora de diversos máster, cursos y seminarios.