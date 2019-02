El fundador de una empresa de criptomonedas se lleva a la tumba 166 millones: era el único que conocía la contraseña

Más de 166 millones de euros en criptomonedas se han congelado en las cuentas de usuario de la plataforma digital canadiense 'Quadriga' después de que el fundador, la única persona con la contraseña de acceso, falleciera repentinamente.

Gerald Cotten murió a los 30 años por complicaciones de la enfermedad de Crohn mientras trabajaba como voluntario en un orfanato en India, según la página de Facebook de 'Quadriga CX'.

Quadriga tiene 363.000 usuarios registrados y debe un total de 250 millones de dólares canadienses, 166 millones de euros, a 115.000 usuarios afectados, según una declaración jurada presentada por la viuda de Cotten, Jennifer Robertson, en nombre de la compañía.

Robertson dijo en la declaración jurada que el computador principal de Cotten contenía una "billetera fría" de criptomonedas, que solo es accesible físicamente y no en línea, y su muerte dejó "sin acceso a 166 millones de euros de monedas en almacenamiento en frío".

Robertson dijo que no estaba involucrada en el negocio de Cotten, mientras que él estaba vivo y que no sabía la contraseña ni la clave de recuperación. "A pesar de las búsquedas repetidas y diligentes, no he podido encontrarlas escritas en ninguna parte", ha asegurado.

En su declaración jurada, Robertson aseguró que recibió amenazas en línea y "comentarios difamatorios", incluidas preguntas acerca de la muerte de Cotten, llegando incluso a dudar de si está realmente muerto.