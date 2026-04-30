El euríbor sube por segundo mes consecutivo y encarece las hipotecas en más de 600 euros al año

Los detalles Después de la subida del 2,565% en marzo, este mes la tasa se ha situado en el 2,743% y se sitúa lejos de ese 2,143 de abril de 2025. Es el dato más alto desde septiembre de 2024.

El euríbor ha experimentado otra subida en abril, alcanzando el 2,743%, influenciado por el conflicto en Oriente Medio iniciado por EE.UU. e Israel y la respuesta de Irán. Este incremento, el más alto desde septiembre de 2024, impactará principalmente a quienes tengan hipotecas variables, resultando en un aumento mensual de unos 52 euros y un sobrecoste anual superior a 600 euros. La subida del euríbor, junto con el encarecimiento del petróleo debido al bloqueo del estrecho de Ormuz, podría afectar la compraventa de viviendas y las operaciones de financiación, en un contexto de precios en alza desde febrero.

Otra subida más. Otro mes más en el que ha subido el euríbor. En el que el indicador ha notado el impacto de la guerra en Oriente Medio iniciada por EEUU y por Israel y respondida por Irán. Tras el ascenso de marzo, del 2,565%, en este mes de abril la tasa ha cerrado en el 2,743% y se sitúa lejos, muy lejos, de ese 2,143 del mismo mes en 2025.

Es el dato más alto desde septiembre. Desde septiembre de 2024. Desde que hace año y medio marcase un máximo que hasta ahora no se había vuelto a ver. ¿Y en qué se va a notar? En lo que hay que pagar en caso de tener una hipoteca variable o de querer contratar ahora una fija. El golpe, eso sí, lo acusarán más quienes tengan revisión de las del primer tipo.

Porque al mes, tras esta revisión de abril, va a suponer pagar unos 52 euros más que llevado a las 12 letras del año son más de 600 euros de sobrecoste para pagar la hipoteca.

Está por ver la afectación que tiene el encarecimiento hipotecario a la compraventa de vivienda y a las operaciones para financiar su adquisición. En febrero, el último dato conocido, la firma de hipotecas registró el volumen más elevado en los últimos 15 años.

Pero fue entonces cuando comenzó la guerra, algo que ha provocado que el euríbor lleve dos subidas consecutivas y que los precios no hayan dejado de aumentar desde ese 28 de febrero.

El petróleo ha experimentado ascenso tras ascenso, ante el bloqueo del trascendental estrecho de Ormuz, y ha hecho que todo lo demás experimente subidas de diferente índole.

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