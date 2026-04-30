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Situación económica

El BCE mantiene los tipos de interés al 2% a pesar de la subida de la inflación al 3% en abril

Los detalles La aceleración en la zona euro supone cuatro décimas más con respecto al mes de marzo y el mayor aumento del coste de la vida en la región desde septiembre de 2023.

Banco Central EuropeoBanco Central EuropeoAgencia EFE
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El Banco Central Europeo ha tirado de prudencia. Ha tirado de cautela, manteniendo sus tipos de interés a los depósitos bancarios en el 2% a pesar de que la inflación ha subido al 3% en el mes de abril. Todo, a causa del fuerte incremento de los precios de la energía como consecuencia de la guerra en Oriente Medio y el cierre del estrecho de Ormuz.

A pesar de todo esto, el BCE, como estaba previsto, prefiere esperar. Con dos subidas del 0,25% previstas pero, eso sí, para el mes de junio.

La decisión llega mientras se analizan los datos de la inflación y del PIB real en las economías de la eurozona, con unos datos, pobres datos, del 0,1% para el conjunto de la Unión y con unas cifras para España mejores de lo esperado.

Ante esto, han optado por esperar al igual que la Reserva Federal de Estados Unidos. Con la guerra en Ucrania, hace más de cuatro años, esperaron cinco meses para subir los tipos de interés.

Todo, después de la tasa de inflación interanual de la zona euro, que se ha situado en un 3% en una aceleración de cuatro décimas desde marzo y en el mayor aumento del coste de la vida en la región desde septiembre de 2023.

El repunte de la tasa de inflación interanual refleja una subida del 10,9% interanual del coste de la energía frente al 5,1% registrado en marzo. Los alimentos frescos, por su parte, se han encarecido en un 4,7%, medio punto porcentual más que en el mes anterior.

Además, el coste de los bienes industriales no energéticos subió un 0,8% interanual, tres décimas más que en marzo, mientras que los servicios se encarecieron un 3% interanual, frente al 3,2% del mes anterior.

De este modo, al excluir del cálculo el impacto de la energía, la inflación de la zona euro en abril fue del 2,2%, una décima inferior al dato de marzo.

Asimismo, la tasa subyacente, que además de los precios de la energía deja fuera del cálculo también a los alimentos, el alcohol y el tabaco, se ha moderado también una décima, hasta el 2,2%.

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