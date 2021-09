El Gobierno aprueba este martes en el Consejo de Ministros su plan de choque para abaratar la factura eléctrica tras la escalada sin precedentes de los precios en el mercado mayorista de la luz. Un paquete de medidas que tiene como intención final hacer que la ciudadanía pague a finales de 2021 una cifra "similar" a la de 2018.

Según el Ejecutivo, el objetivo de estas nuevas medidas es reducir el precio sin tocar el mercado mayorista ni desobedecer la normativa europea. Pero, ¿qué se va a hacer exactamente? Tal y como ha adelantado el presidente del Gobierno, algunas modificaciones apuntan directamente a la actividad de las eléctricas. Otras, en cambio, tocarán los impuestos, mientras que también se plantean nuevas ayudas para los "consumidores vulnerables". Repasamos los principales puntos.

Rebaja de impuestos

El Ejecutivo llevaba días anunciando que estudiaría modificar algunos impuestos referentes a la factura de la luz para amortiguar el peso de la subida. Y buena parte de las medidas estrella anunciadas por Sánchez, en una entrevista este lunes con RTVE, giran en torno a la fiscalidad.

Cabe recordar que a finales de junio el Ejecutivo ya redujo dos impuestos pertenecientes a la electricidad: por un lado, el IVA bajó del 21 al 10%. Y, por otro lado, se suprimió de forma temporal el impuesto de generación eléctrica, de un 7%. Sin embargo, ahora se añaden, al menos, otras dos modificaciones:

, que hasta ahora era de un 5,11%. El recibo de la luz gira en torno a tres impuestos: el primero es el IVA, el segundo es un impuesto sobre la producción y el tercero implica un impuesto, denominado especial, por el que se paga un 5% del coste. Ahora este se reduce al 0,5%, el mínimo permitido por la UE. Hasta ahora, mediante él el Estado ha recaudado unos 1.200 millones de euros anuales. Se prorroga la suspensión del impuesto de generación energética (7%), como mínimo, hasta final de año. Con estos cambios, se pretende que la factura de este año no se encarezca en más de 50 euros con respecto a los años anteriores (Teresa Ribera calcula que en 2021 será de unos 650 euros para el mercado mayorista).

Medidas y control sobre las eléctricas

Son múltiples los factores que giran en torno al encarecimiento de la luz, desde el precio del tipo de energía que consumimos hasta el papel que juegan las eléctricas en su gestión. Y con respecto a este último punto, el Gobierno también prevé medidas de acción.

En primer lugar, se confiscarán los beneficios extraordinarios de las empresas eléctricas para abaratar el recibo de la luz. Estas apuntan, principalmente, a una sobrerretribución que las empresas reciben por la subida de los derechos de CO2. Básicamente, el Ejecutivo estaba dando una especie de compensación a las eléctricas, que deben pagar un impuesto por contaminar. Ahora, dichos beneficios serán "redirigidos" a los consumidores. Según Sánchez, solo con esta medida, se detraerán unos 650 millones de euros.

. Los precios en el mercado eléctrico encuentran actualmente en máximos históricos, entre otras cuestiones, por los altos precios del gas natural o las centrales más caras. Ante esto, como explicaba la ministra Ribera, el Gobierno ha creado "mecanismos alternativos para que las grandes empresas vendan parte de su energía a las pequeñas comercializadoras a un precio que se fija por subasta". Con esta medida, el Gobierno no fijará ningún precio (algo que iría en contra de las normas europeas), pero las empresas sí tendrán "la oportunidad de ofertar con una subasta un precio promedio mucho más bajo". A principios de 2021, los precios ofertados mediante este sistema, apunta la dirigente, rondaban los 25 euros el megavatio. Una diferencia visible en comparación con los 140 euros de media que experimentamos en el mes de agosto.

Algunas de estas medidas, como la reducción de los beneficios extraordinarios de las eléctricas, estaban planteadas en forma de proyecto de ley para que fueran tramitadas de forma ordinaria en el Congreso. Sin embargo, el Ejecutivo ahora opta por el camino más "", mediante el Consejo de Ministros de este martes.

"Protección de los más vulnerables"

Este paquete del Gobierno también incide en la prolongación e introducción de otras medidas que, ajenas al mercado mayorista, supondrían a ojos del Ejecutivo un alivio en la factura. En este sentido, desde Moncloa destacan la introducción del "suministro mínimo vital", una idea derivada del IMV en la que los consumidores vulnerables "pueden tener derecho a mantener un mínimo de suministro eléctrico en sus hogares".

Por otra parte, algunas de las reformas que se están aprobando en materia de precio de la luz deberán contar con el beneplácito de la Cámara Baja. Pero entre ellas hay una que, según Ribera, ya está avanzada: la regulación "inmediata" del vaciamiento de los embalses.

Para ello se fijarán cuotas mínimas, "una especie de caudal ecológico para los embalses", explicaba la ministra para la Transición Ecológica, y "regular la operativa mes a mes: que no haya posibilidad de turbinar toda el agua que me parezca cuando mejor me parezca", expresaba con el fin de evitar que la actividad de algunas hidroeléctricas (venden su producción cuando los precios de mercado están más altos para maximizar sus beneficios) no perjudique a los consumidores.

El precio del mercado mayorista, por las nubes

El Consejo de Ministros de este martes coincide con un nuevo día récord en el precio de la energía. Según datos del Operador del Mercado Ibérico de la Energía, hoy será el segundo día con los valores más altos de la historia, solo por detrás de los valores registrados ayer, lunes.

El precio más alto de este martes se dará entre las 20:00 y las 21:00 horas, cuando alcanzará los 171,58 euros/MWh, mientras que el más bajo será de 119,95 euros y tendrá lugar entre las 03.00 y las 05.00 horas. La media diaria alcanzará los 153,46 euros. Es decir, apenas unos céntimos menos que en el último récord. En este enlace puedes consultar a cuánto estará el megavatio hora en cada franja del día.