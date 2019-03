La familia del tirador de Utrecht cree que actuó por motivos familiares y no por terrorismo

La familia del presunto autor del tiroteo de Utrecht (Holanda), que mató a tres personas e hirió a otras cinco, pudo haber actuado por asuntos familiares, según la agencia de noticias turca Anadolu, que ha hablado con varios familiares del principal sospechoso, Gökmen Tanis, turco de 37 años. Consideran que las posibilidades de que fuera un ataque terrorista son mínimas.

Aseguran que la mujer a la que primero disparó en el tranvía es una pariente de Tanis y que los otras personas fueron tiroteadas por ir en su ayuda. Sin embargo, la Fiscalía no ha encontrado conexión entre las víctimas y el tirador y valoran seriamente la hipótesis terrorista. Han encontrado una carta en el coche en el que huyó y cuando fue detenido, estaba armado.

El padre del detenido ha hablado con varios medios locales y asegura que lleva sin hablar con su hijo desde 2008. Añade que si él es el culpable del asesinato múltiple, que lo pague. "No tengo comunicación con mi hijo desde hace once años. Nosotros no hablamos. Si hizo eso debería pagar por ello. No tengo información sobre su estado psicológico durante el ataque", ha dicho en unas declaraciones recogidas por la agencia privada Demirören

Gökmen Tanis ya era conocido por la Policía por otros delitos; de hecho, dos semanas antes del ataque declaraba por un caso de violación a una chica con la que mantenía una relación. Según la víctima, Tanis no es un terrorista, "es un psicópata, cuando estábamos juntos nos drogábamos".

Además, Tanis tiene antecedentes por tentativa de homicidio, robo con violencia y conducir ebrio.

La detención se ha producido en uno de los múltiples registros que la Policía ha llevado a cabo después de que huyera en un coche robado tras el tiroteo. Tras ello, la ciudad se ha blindado y se han desplegado unidades antiterroristas.

Además de Tanis, las autoridades han anunciado la detención de dos hermanos en una de las redadas que se han llevado a cabo en las últimas horas en varias viviendas de Utrecht.

En cualquier caso, siguen las investigaciones para tratar de averiguar qué es lo que ha sucedido y la alerta terrorista se ha bajado al nivel cuatro en la provincia, el mismo estado que se mantiene en el resto del país, tras la detención del sospechoso del ataque.

"Si es un acto de terror, solo hay una respuesta: nuestro Estado de Derecho y nuestra democracia son más fuertes que la violencia", ha dicho el primer ministro en su primera comparecencia. Las condolencias también han llegado por parte de la familia real de Holanda, que se ha declarado "profundamente triste" por lo que ha calificado como un hecho "totalmente inaceptable".

Hoy las banderas nacionales ondearán a media asta en los edificios oficiales en señal de duelo por las víctimas y sus familias.