La renovación de la flota de Falcon, una tarea pendiente (y necesaria) que sigue en el aire ante el temor al rechazo social

El contexto El incidente que ha sufrido este jueves Pedro Sánchez saca a la luz las carencias de una flota de aviones que lleva 40 años sin renovarse y que no se afronta debido a su alto coste y la impopularidad que tendría la medida.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, experimentó un incidente en el avión oficial Falcon mientras volaba a París para una reunión sobre Ucrania. El avión debió regresar a Madrid debido a problemas técnicos, obligando a Sánchez a participar por videoconferencia. Este suceso resalta las deficiencias de la flota de Falcon, que tiene más de 40 años y está al borde de su vida útil. Aunque se reconoce la necesidad de reemplazarlos, los altos costos y la impopularidad de la medida han frenado la renovación. Además del Gobierno, el Falcon es utilizado por la Casa Real y en emergencias, como la evacuación del opositor venezolano Edmundo González Urrutia.

Este jueves, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha tenido un problema en el avión oficial cuando volaba a París para asistir a la reunión de la Coalición de Voluntarios por Ucrania. El Falcon ha tenido que dar la vuelta tras 40 minutos de vuelo y regresar a Madrid, por lo que Sánchez se ha visto obligado a seguir el encuentro por videoconferencia desde el Palacio de La Moncloa.

El fallo ha puesto en evidencia las carencias de la flota de Falcon. Estas aeronaves tienen más de 40 años y los expertos indican que están al límite de su vida útil. Sin embargo, ningún Gobierno ha optado por reemplazarlos por aviones nuevos debido a la más que evidente impopularidad que tendría esta medida.

España empezó a comprar este tipo de aviones para transportar a las autoridades en 1988, y algunos de ellos ni siquiera eran nuevos cuando se adquirieron, lo que hace que, por una cuestión de seguridad, no sea recomendable mantenerlos en activo.

"Todos sabemos que estos aviones están llegando al límite de su vida útil, y estábamos esperando a que salga su licitación para comprarlo", explica a laSexta Jesús Manuel Pérez Triana, analista de defensa. Una situación, aclara Pérez Triana, que es representativa de la situación del material militar en España: "Es el reflejo de unas fuerzas armadas en las que no se ha invertido dinero en mucho".

Sin embargo, y pese a la evidente necesidad de cambiar esta flota, aún no se ha tomado esta medida por el coste que supondría y el fuerte rechazo social que tendría que asumir el Gobierno. "Hay que entender que a la factura de lo que cuesta un avión hay que sumarle una serie de medidas de seguridad", detalla Pérez Triana.

El Falcon no solo lo usa Sánchez

Pese a las duras críticas de la derecha a Pedro Sánchez por el uso del Falcon, este tipo de avión no solo es utilizado por el Gobierno. También se usa para los viajes del rey y el resto de integrantes de la Casa Real o, incluso, para evacuaciones en situación de emergencia. De hecho, fue la aeronave con la que se transportó al líder opositor venezolano Edmundo González Urrutia para garantizar una salida segura de su país.