Gonzalo Bernardos apuesta por mantener la central nuclear Almaraz: "Es la manera de tener precios de la electricidad más bajos"

El economista señala, tras la subida de la luz este mes de julio, la necesidad de que nuestro país cuente con una fuentes autónomas de producción de energía para, de esta manera, depender menos de los hidrocarburos.

La luz ha subido este mes de julio en un 8,5%. Detrás de esta subida podría encontrarse el IVA que se paga por la electricidad. El Gobierno aprobaba un paquete de medidas para paliar los efectos de la guerra en Irán, entre las que se encontraba una reducción del IVA del 21 al 10%. Se ha suprimido esta bajada lo que ha provocado, entre otras cosas, la subida de los combustibles.

Marina Valdés plantea a Gonzalo Bernardos qué puede haber detrás de esta subida cuando, por ejemplo, en verano "hay tanta energía solar". El economista señala "la energía fotovoltaica funciona muy bien y genera mucha energía en las horas de sol cuando nos encontramos que la temperatura está en 22, 23, 25 grados". "A partir de los 30 grados disminuye mucho su efectividad", añade. Esto hace que se produzca menos energía fotovoltaica.

En cuanto a la eólica, en verano hay menos viento y esto provoca que se produzca menos. A esto se suma el aumento del uso de los aires acondicionados que se produce, mayoritariamente, en los meses de verano.

"Entonces, ¿qué tenemos?", señala. Bernardos indica que hay una mayor demanda, por otro, que la oferta de renovables disminuye. "Tenemos que recurrir al gas natural", expone, del cual "hay menos posibilidades de obtenerlo a los precios de antes".

"Por lo tanto, como hay menos oferta, el precio ha aumentado y esto hace subir el precio de la luz", explica. El economista indica que si el Gobierno no mantiene la subvención a la energía, hasta que el clima no empeore, la luz va a seguir siendo cara.

Energía nuclear

Valdés recuerda que el Gobierno ha decidido ampliar la vida de la central nuclear de Almaraz. Bernardos señala que, "en un escenario de incertidumbre en el mercado de los hidrocarburos, tener fuentes autónomas de producción de electricidad está muy bien".

Bernardos expone que, en su opinión, la central de Almaraz debería "seguir durante bastantes más años si las condiciones técnicas lo permiten, porque es la manera de evitar recurrir a los hidrocarburos y tener precios de la electricidad bastante más bajos".

"España es un magnífico país para invertir", añade, "porque gracias a las renovables podemos tener en buena parte del año precios bastante más bajos que en el resto de Europa". "Y ese camino para generar un mejor empleo industrial puede estar allí", concluye.

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