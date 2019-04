El conflicto de El Prat continúa: el Comité de Eulen desconvoca la huelga pero no descarta nuevos paros

El aeropuerto de El Prat funciona con normalidad, pero el conflicto aún sigue sin solución. Se ha hecho público el laudo de obligado cumplimiento que debería desbloquear la situación. Aunque el ministro De la Serna da por zanjado el problema al decir que "el laudo pone fin al conflicto", las medidas plasmadas en el documento no convencen al comité de empresa, que lo considera inconstitucional.

"Supongo que quedará desconvocada la huelga del día 8 de septiembre, no obstante vuelvo a repetir que serán los trabajadores quienes decidan si hay otra huelga o qué medidas vamos a adoptar", explica Juan Carlos Giménez, portavoz del Comité de Huelga de Eulen.

El laudo establece una subida de 200 euros en 12 pagas, y no de 250 repartidos repartidos en 15 pagas como pedían los trabajadores. También el aumento de la plantilla en fechas como Navidad y de alta afluencia de pasajeros, la readmisión de los dos empleados despedidos hasta la fecha y la suspensión de los expedientes abiertos.

Los trabajadores se reúnen este lunes para estudiar las consecuencias del laudo y votar si retoman los paros parciales a partir del 8 de septiembre. Pero según consta en el documento, está prohibido hacer huelga. "Aunque el laudo sabemos que es de obligado cumplimiento, también sabemos que está denunciado", añade Giménez.

Por eso, para evitar incumplirlo, el Comité desconvocará, presumiblemente, los paros del 8 de septiembre pero, no descarta una nueva huelga por otras razones no expuestas en el laudo. El documento impide, por tanto, los despidos por la convocatoria de huelga, pero los trabajadores tienen miedo a que la empresa prescinda de ellos aludiendo otros motivos que no estén recogidos expresamente en el laudo.