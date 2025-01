Economía paraliza la tramitación de la reducción de la jornada laboral por la vía de urgencia

Nueva evidencia del choque entre el ministerio de Trabajo y el de Economía por la reducción de la jornada laboral. Esta promesa de PSOE y Sumar a los ciudadanos por la que la jornada ordinaria pasaría de las 40 horas a las 37,5 horas en 2025 está pactada con los sindicatos para entrar en vigor cuanto antes, este año. Sin embargo, el ministerio que dirige Carlos Cuerpo estaría intentando retrasar su tramitación.

La medida, que debe pasar por el Consejo de Ministros para después ser llevada al Congreso, debe superar antes un primer paso que consiste en obtener el visto bueno de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos (CDGAE). Y sería en ese punto donde Economía estaría bloqueando su inclusión. El texto no se valorará en la próxima CDGAE del 13 de enero, por lo que tampoco llegará al próximo Consejo de Ministros.

La propia vicepresidenta y ministra de Economía, Yolanda Díaz, lo ha confirmado este miércoles. "Es muy grave, forma parte del acuerdo de investidura", ha insistido la también líder de Sumar. "Nos han comunicado por escrito que se impide a Trabajo llevar el acuerdo al Consejo de Ministros", ha añadido. "No comparto la política basada en promesas incumplidas, yo no engaño a nadie. Economía ayer escribió a Trabajo vetando este debate. Ayer el ministro decía que todos estamos de acuerdo con la reducción y no es verdad", ha expresado Díaz visiblemente contrariada.

Desde el ministerio de Economía niegan que exista un bloqueo en la tramitación y defiende que "dada su trascendencia e importancia" han dispuesto que pueda ser tratado en la primera reunión de la Comisión Delegada de Asuntos Económicos "en la que sea posible". "Debido a la relevancia económica de la iniciativa, con implicaciones en todos los sectores económicos, el Ministerio de Economía quiere garantizar un debate y análisis a fondo con la participación de todos los ministerios económicos", explican. "Economía le da la mayor importancia a la reducción de la jornada laboral y rema a favor para que se tramite con la mayor velocidad", añaden.

Según fuentes de Trabajo a laSexta, el martes a última hora les comunicaron que el asunto no se incluía CDGAE y que lo podían solicitar para que fuese el 27 de enero, algo que consideran que se va de plazo. El ministerio que dirige Díaz habría solicitado la vía de urgencia, siendo también bloqueada.

Afirman que el PSOE lo que quiere es dilatar, porque la tramitación es larga, tiene que haber informes del Consejo Económico Social, pasar por los ministerios, llegar a las Cortes. "Si no sale en enero nos vamos a pasado el verano", advierten. Según el calendario que tienen en Sumar, las tramitaciones tienen unos tiempos que necesitan cumplir y pelean porque salga del Consejo de Ministros este mismo mes.

Mientras, desde los sindicatos, el líder de UGT Pepe Álvarez ha aportado porque el Gobierno apruebe la norma y busque apoyos. Así, Álvarez ha instado a trabajar más y dejar fuera el debate público. "El debate debería ser en el Consejo de Ministros. El debate público no aporta nada", ha sentenciado.

