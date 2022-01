La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha convocado a los sindicatos y la patronal a una reunión el próximo 7 de febrero para abordar la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

Esta renta suelo, que se encuentra en la actualidad en 965 después de que se incrementara en 15 euros al mes a finales del año pasado, es el objetivo de la titular de Trabajo después de conseguir negociar en el diálogo social la reforma laboral, que ahora tendrá que ser validada por el Congreso de los Diputados.

"En la lógica de trabajo, vamos a seguir incrementando el SMI", ha asegurado la vicepresidenta desde Barcelona, donde se encuentra en visita oficial. La visita es importante, según han destacado desde su departamento, ya que Díaz va a intentar acercar a ERC al sí a la reforma laboral.

Con respecto a su aprobación, Díaz se ha mostrado optimista y ha destacado que su aplicación "implica el aumento de todos los salarios".

La ministra ha sido contundente en su respuesta al portavoz de los republicanos, Gabriel Rufián, que la semana pasada aseguró en el Congreso que ellos no votaban "proyectos personales", en referencia al decreto laboral.

"Me da pena que cuando se habla de una norma tan importante las razones que se aduzcan sean razones de proyectos políticos. No estoy haciendo política, defiendo los derechos de los trabajadores", ha censurado, para continuar afirmando que "subir el SMI es mejorar la vida de la gente, no un proyecto político".