Los datos no dejan lugar a dudas: en las zonas tensionadas, baja el precio del alquiler y no baja la oferta

Los detalles El precio de la vivienda en Euskadi baja por encima del 3% sin resentirse la oferta. Terminó el año con más de 86.500 contratos de alquiler activos. Nunca había habido tantos.

Euskadi, después de declarar varias zonas tensionadas, ha hecho públicos este lunes los primeros datos sobre el precio de la vivienda. Unos datos prometedores ya que han bajado por encima del 35 sin que se haya resentido la oferta, sin que los propietarios hayan retirado pisos de alquiler del mercado.

"Las cifras hablan con claridad y nos invitan a la esperanza, pero sería prematuro convertir un trimestre en una tendencia consolidada", explica Denis Itxaso, Consejero de Vivienda y Agenda Urbana del Gobierno Vasco.

Al cerrar 2025 se ha podido comprobar que, por primera vez en la serie histórica, los tres principales núcleos urbanos reducen al unísono los precios de los nuevos contratos registrados.

Pero la pregunta estaba en el otro lado del mercado: ¿Bajar el precio iba a hacer bajar también la oferta? Pues por ahora, no.

Euskadi termina el año con más de 86.500 contratos de alquiler activos. Nunca había habido tantos. Y Guipuzkoa, donde más se modera el precio, suma un 3,2% más de contratos de alquiler

La misma fotografía se repite en Navarra. Desde que se convirtió en zona tensionada, los nuevos alquileres son un 7% más baratos y se ha mantenido prácticamente igual.

En Barcelona la situación es algo distinta. Allí el precio también baja, un 3%, pero la oferta se ha desplomado en un 40%.

Muchos propietarios han decidido que no querían poner el piso en alquiler otra vez, porque al tener el precio limitado, cada vez están teniendo más normas.

Un espejo que refleja las dos caras de la regulación: contener los precios sin perder vivienda es posible.

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