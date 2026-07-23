El Banco Central Europeo mantiene los tipos de interés en el 2,25% tras la bajada de la inflación en junio

Los detalles Tal y como se preveía, el BCE ha mantenido los tipos señalando eso sí los precios "muy volátiles" de la energía. En septiembre podría haber una subida si la amenaza inflacionaria persiste.

El Banco Central Europeo, tal y como estaba previsto, ha mantenido los tipos de interés en un 2,25%. Su decisión, después de una reunión en la que han destacado las perspectivas para los precios de la energía. "Se sitúan actualmente en un nivel próximo al del escenario de referencia de las proyecciones de los expertos", han expuesto en un comunicado.

Y es que las miradas estaban y están puestas en esos precios "muy volátiles" de la energía, en un momento en el que el conflicto de Oriente Medio marca gran parte del devenir económico. "La incertidumbre sigue siendo elevada. Aún no se ha manifestado plenamente el impacto inflacionista de la crisis energética".

A ese respecto, el dato de la inflación de Europa es de un 2,8%, en una desaceleración con respecto al dato de mayo cuando se registró un IPC del 3,2%. La inflación subyacente, la que excluye la energía y los alimentes, se mantiene en el 2,4%.

El objetivo del BCE es contener la inflación, intentando que el IPC esté lo más cercano que se pueda al 2% con los ataques de Israel y de EEUU sobre Irán y los de los persas en Oriente Medio amenazando tal opción.

Los combustibles pueden hacer incrementar la inflación, con los bombardeos en la guerra entre Ucrania y Rusia, Ormuz bloqueado y los hutíes atacando el mar Rojo.

Ante ello, en septiembre podría haber una subida de los tipos de interés en caso de que la amenaza inflacionaria continuara viendo los enfrentamientos en cuestión. De momento, el Brent roza los 100 dólares por barril.

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